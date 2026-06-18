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У-УАЗ внедрил на складе прозрачную систему контроля и мотивации персонала на базе Axelot WMS

Специалисты складского логистического комплекса Улан-Удэнского авиационного завода разработали и запустили систему KPI на базе Axelot WMS. Новый инструмент позволил сделать работу персонала более прозрачной, а управление складом — более оперативным и объективным. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) основан в 1939 г. Сегодня У-УАЗ производит вертолеты серии Ми-8/17 разработки Московского вертолетного завода имени М. Л. Миля: Предприятие также выпускает новый модернизированный вертолет Ми-171А2 — одну из ключевых моделей холдинга «Вертолеты России» в линейке средних вертолетов.

Для крупных складов рост объемов обработки обычно означает не только увеличение нагрузки на сотрудников, но и более сложный контроль за выполнением операций. Даже при наличии WMS руководителям нередко не хватает понятного механизма, который помогает в реальном времени видеть эффективность работы команды и быстро реагировать на отклонения.

Именно эту задачу решили на У-УАЗ. На базе уже действующей Axelot WMS, где фиксируются данные по складским операциям, специалисты предприятия создали единую систему ключевых показателей эффективности. Она позволяет оценивать сотрудников на основе фактических данных, контролировать соблюдение нормативов, анализировать загрузку персонала и формировать понятную систему мотивации.

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В результате руководители получили инструмент для принятия решений на основе данных, а сотрудники — прозрачную систему оценки, в которой можно видеть не только собственные результаты, но и показатели коллег в режиме реального времени. Такой подход усилил дисциплину и запустил механизм саморегуляции внутри команды.

Ключевым фактором успеха стало то, что система KPI создавалась не формально, а на основе реальных складских процессов. Использование данных из Axelot WMS позволило автоматизировать расчеты и отказаться от ручного сбора информации. При этом сама система была встроена в ежедневную работу сотрудников и руководителей, а не осталась просто аналитической надстройкой.

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