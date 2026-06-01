Axelot WMS тиражирована на складе «Технониколь» в Рязани

Специалисты Axelot развернули тиражное решение Axelot WMS на складском комплексе бизнес-единицы «Полимерная Изоляция» корпорации «Технониколь» в Рязани. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Предприятие полного цикла производит утеплители для жилых и коммерческих объектов, включая гражданское, промышленное и транспортно-дорожное строительство. Автоматизация логистики склада «Технониколь», занимающего площадь более 50 тыс. кв.м, стала очередным этапом тиражирования универсального решения, разработанного в рамках долгосрочного сотрудничества.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

Теперь на рязанской площадке активно используется функционал учета расстояний между ячейками. Это позволяет оптимизировать пробег складской техники: при размещении готовой продукции система планирует ячейку с учетом удаленности от линии выпуска, а при отборе палет под заказы клиента – выбирать продукцию, максимально близко расположенную к эстакаде.

Тиражное решение на базе Axelot WMS обеспечивает производству непрерывность логистических процессов и повышает точность управления складскими запасами. Корпорация «Технониколь» продолжает развитие системы, внедряя эффективный инструмент контроля логистических процессов на своих складах по всей стране.

