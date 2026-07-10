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Компания «Дядя Ваня» модернизировала складскую логистику с помощью Axelot WMS

Компания «Дядя Ваня», один из российских производителей овощных деликатесов, объявила о завершении обновления складской инфраструктуры в Краснодарском крае. Два распределительных центра общей площадью 16 тыс. кв. м. перешли с системы Axelot WOS на более функциональное решение Axelot WMS, что позволило компании полностью адаптироваться к новым требованиям маркировки товаров и повысить эффективность логистических операций.

Развитие складской логистики «Дяди Вани» последовательно ведет вместе с Axelot. Ранее распределительный центр компании был автоматизирован на базе Axelot WMS, в 2022 г. на складе готовой продукции консервного предприятия в Краснодарском крае была внедрена система Axelot WOS, после решение было тиражировано еще на три склада.

Проект начался с локальной задачи — необходимо было адаптировать действующую систему под учет кодов идентификации товара (КИЗ) в связи с введением обязательной маркировки. Однако на этапе обследования стало ясно, что точечные изменения не решат накопившихся проблем. Прежнее решение перестало соответствовать требованиям к прослеживаемости товарных потоков и глубине автоматизированного управления, поэтому совместная проектная команда «Дяди Вани» и Axelot приняла решение о полноценной модернизации.

Новая система управления складом (WMS) охватила все основные складские процессы, включая приемку товара с производства и от контрагентов, межскладские перемещения и операции со сменой поклажедателя. Axelot WMS автоматически подбирает оптимальные места хранения и контролирует корректность размещения товара, реализуя принципы адресного хранения. Особое внимание уделено контролю сроков годности — критически важному фактору для пищевой продукции.

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Ключевой частью проекта стала работа с маркированной продукцией. Требования маркировки теперь встроены в ежедневные складские операции без усложнения работы персонала. Система обеспечивает полную прослеживаемость товарных потоков в разрезе площадок и контроль над запасами с учетом новой детализации до уровня КИЗ.

В результате «Дядя Ваня» получила современное решение для управления складской логистикой, которое позволит компании выстраивать дальнейшее развитие.

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