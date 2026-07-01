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Axelot WMS тиражирована на втором складе Arbuz.kz в Шымкенте

Система управления складом Axelot WMS успешно внедрена на логистической площадке Arbuz.kz в Шымкенте. Благодаря автоматизации на складе обеспечена полная прозрачность операций, аналитика в режиме реального времени, точный учет остатков, контроль качества и оптимизированы процессы хранения. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Arbuz.kz – один из онлайн-сервисов доставки продуктов, алкоголя, бытовой химии, зоотоваров и медикаментов в Казахстане, входящий в состав Freedom Group. На складе компании хранится порядка 10 тыс. наименований товара от проверенных поставщиков, а сервис ориентирован на максимальную экономию времени покупателей.

Совсем недавно специалисты Axelot автоматизировали один из складов Arbuz.kz в г. Алматы. Поскольку система управления складом Axelot WMS полностью отвечает потребностям заказчика, является легко масштабируемой и адаптируемой, руководство Arbuz.kz приняло решение внедрить ее и на втором складе компании в городе Шымкент.

Ключевой особенностью тиражирования в Шымкенте стала реализация межскладского перемещения грузов по принципу «подбора по линии» (PBL). Эта технология позволяет принимать товар с других складов с учетом места его хранения на складе-получателе, а финальную сборку выполнять под конкретное временное окно отгрузки. Такой подход дал кратный прирост скорости оперативного пополнения между складами.

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Система также обеспечивает ускоренную приемку с соблюдением температурных режимов для различных категорий продукции — от бакалеи до охлажденной и замороженной продукции. Настроены все типы отбора (кластерный, групповой и позаказный), которые Axelot WMS автоматически распределяет в зависимости от характера заказов.

Интеграция между WMS и корпоративной информационной системой заказчика была настроена с помощью платформы Datareon, которую разместили в облачном дата-центре. Теперь она объединяет данные сразу нескольких складов Arbuz.kz и корпоративную информационную систему.

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