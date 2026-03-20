«Торговый дом ММК» внедрил Axelot YMS

Axelot YMS обеспечивает полную прозрачность нахождения ТС на территории складского комплекса компании «Торговый дом ММК» в Магнитогорске. В перспективе ТД планирует тиражировать решение на площадки в Уфе, Новосибирске и Щелково. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

«Торговый дом ММК» – официальный представитель ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», обеспечивающий оптовые и розничные продажи металлопродукции через 37 складов России и онлайн-площадку MMK Market – внедрил Axelot YMS.

Основной причиной внедрения системы стало стремление решить задачи, которые возникали из-за высокой нагрузки: очереди на КПП и складах, неравномерное прибытие транспорта, простои, мешавшие бесперебойной работе. Axelot YMS должна была обеспечить прозрачное планирование въезда/выезда, контроль загрузки и сокращение времени пребывания транспорта на территории.

Первой площадкой компании «Торговый дом ММК», на которой была внедрена Axelot YMS, стал крупный складской комплекс в Магнитогорске. Площадь дворовой территории 38 тыс. кв. м. Она оснащена электронными табло, камерами, светофорами, автовесовыми и киоском. Общее количество проходящих через территорию транспортных средств достигает 50 единиц в день.

Проектная команда Axelot настроила Axelot YMS и интегрировала ее со всем используемым на территории двора оборудованием. YMS фиксирует показания с техники, реализованы автоматическое взвешивание, саморегистрация водителей, контроль проезда на территорию и выполнения погрузки/разгрузки, а также удобная навигация на территории склада. Система распознает госномера и управляет доступом: дает разрешение на въезд по светофорам. Водители также получают уведомления о ключевых этапах (въезд, взвешивание, погрузка, выезд).

Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России
Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России Цифровизация

Дополнительно YMS интегрирована с Axelot WMS и корпоративной информационной системой через платформу Datareon, что автоматизировало передачу данных – например, результатов взвешивания.

Аналитические возможности Axelot YMS помогают собирать и изучать точные данные о скорости выполнения задач, формировать на их основе нормативы и предпринимать действия для оптимизации логистических процессов.

Другие материалы рубрики

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать

Американские ИТ-компании уволили более 33 тысяч человек за первые два месяца 2026 года, людей заменяет ИИ

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

Российские контрольные органы сократили 10% инспекторов. Вместо них работают БПЛА и ИИ

Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Банки постепенно осваивают отечественные платформы для управления данными и эффективностью

Роботы-собаки начнут патрулировать дата-центры

Техника

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
