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Крупный автопроизводитель внедрил Axelot WMS для автоматизации высокоинтенсивного склада запчастей

Одна из крупнейших российских компаний в сфере производства и продажи автомобилей завершила импортозамещение зарубежной WMS на складе сервисного обслуживания дилерских автоцентров. Новым решением стала Axelot WMS. Об этом CNews сообщил представитель Axelot.

Заказчик занимается производством и продажей автомобилей, запасных частей и организацией сервисного обслуживания. Компании необходимо было импортозаместить зарубежную систему управления SAP EWM на крупном складе сервисного обслуживания дилерских автоцентров. Первоначально, в качестве экстренного решения, руководство перевело работу со складскими запасами в корпоративную информационную систему. Однако обеспечить высокую точность учета и необходимое качество высокотехнологичных процессов на складе площадью 100 тыс. кв. м. без соответствующей автоматизации невозможно.

Заказчику необходимо было производительное и проверенное отечественное решение – изучив предложения на рынке, руководство остановило свой выбор на Axelot WMS.

Система управляет складом площадью 100 тыс. кв. м и ассортиментом свыше 7 млн SKU.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Axelot WMS обеспечивает полный контроль движения товаров на складе — от предварительной приемки, пересчета, маркировки и проверки КИЗ «Честного знака» до адресного размещения, отбора, упаковки и отгрузки в реальном времени. Система автоматически учитывает особенности продукции, оптимизирует маршруты персонала и техники, выдает задания и регистрирует результаты через ТСД, поддерживает зональное хранение для разных категорий запчастей и гарантирует точность учета благодаря интеллектуальному механизму инвентаризации и повторных пересчетов при выявлении расхождений.

В результате заказчик получил отечественную высокопроизводительную систему управления складом, которая обеспечивает стабильную работу в условиях большого грузооборота и пиковых нагрузок, а также помогает строго соблюдать графики отгрузок.

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