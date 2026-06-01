Практическая польза нейросетей для миллионов россиян. В гигантском интернет-магазине появилось ИИ-сравнение товаров

Wildberries внедрил опцию сравнения товаров при помощи искусственного интеллекта. Нейросеть определит, какой из выбранных товаров лучше, и в чем его преимущества, что позволит упростить процесс выбора. Новшество доступно пока не для всех – оно работает в режиме тестирования, остальные смогут воспользоваться им в ближайшие дни.

Помощь в выборе

Российский маркетплейс Wildberries (входит в группу RWB) внедрил функцию сравнения товаров при помощи искусственного интеллекта. Как сообщили CNews представители Wildberries, сделано это, в том числе, с целью экономии времени пользователя, которое он тратит на выбор того или иного товара.

Новая функция получила название «Умное сравнение», однако доступна она пока не всем. К моменту выхода материала новшество работало в режиме открытого бета-тестирования, масштабы которого в Wildberries предпочли не раскрывать. На вопрос CNews, скольким пользователям открыли доступ к ИИ-сравнению, представители Wildberries не ответили.

Также важно подчеркнуть, что новая опция функционирует пока не во всех категориях товаров. «Умное сравнение уже работает у части пользователей в отдельных категориях (например, в категории техники)», – сказали CNews в Wildberries.

© stLegat / Фотобанк Фотодженика Wildberries внедрил ИИ, позволяющий экономить время

На вопрос редакции, когда ИИ-сравнение станет доступно всем пользователям маркетплейса, представители Wildberries ответили: «Умное сравнение станет доступно всем в течение нескольких дней». К началу лета 2026 г. количество ежемесячно активных пользователей Wildberries составляло 82 млн.

Впрочем, пока нет гарантии, что нововведение в итоге останется в составе маркетплейса. «По итогам тестирования Wildberries изучит отклик пользователей и примет решение о дальнейшем развитии функции», – заявили CNews представители площадки.

Не сравнивать несравнимое

Сравнение товаров при помощи искусственного интеллекта предоставит пользователю краткую сводку по сходству и различиям выбранных товаров. Нейросеть также раскроет их достоинства и перечислит недостатки.

Редакция CNews поинтересовалась о максимальном количестве товаров в списке для сравнения, и представители Wildberries ответили, что можно выбрать не более пяти товаров в сумме.

Wildberries Окно сравнения товаров

При этом они могут быть из разных категорий – к примеру, компьютерная техника и продукты питания. В Wildberries подчеркнули: «ИИ понимает контекст и уместность сравнения, поэтому сможет указать пользователю, что товары решают разные задачи».

Иными словами, нейросеть не станет искать сходства, например, у ноутбука и сухофруктов.

От сложного к простому

Одна из основных причин пользоваться нововведением – это экономия времени на самостоятельном изучении контекста. Так, если выбор кроссовок сводится к дизайну, размеру, бренду и в редких случаях к типу подошвы, то понять по внешнему виду, какой ноутбук или SSD-накопитель лучше при сравнительно одинаковых ценах попросту невозможно.

Wildberries Пример результатов ИИ-сравнения

Раньше перед покупкой приходилось изучать профильные ресурсы и вникать во множество технических параметров, например, знать, чем отличается память DDR4 от DDR5, в чем разница между поколениями процессоров Intel или что такое параметр TBW у твердотельных накопителей. При помощи ИИ-сравнения в Wildberries пользователи получают краткое объяснение разницы между товарами, что может заменить им ручное сравнение различных параметров.

Искать сходства и различия товаров в тех или иных категориях Wildberries помогают языковые модели собственной разработки, сообщили CNews представители маркетплейса.

Отзывы, которые можно не читать

Wildberries интегрирует технологии искусственного интеллекта на протяжении последних нескольких лет. Некоторые из них позволяют не тратить время на изучение графических и видеоредакторов, а другие дают возможность в кратчайшие сроки узнать, что россияне думают о том или ином товаре.

Так, в январе 2026 г. Wildberries внедрил нейросеть для создания ИИ-видео и «живых» фото. Это опция, доступная для продавцов, а покупатели с начала 2026 г. могут пользоваться краткими пересказами отзывов на товары. Функция носит название «Важное из отзывов», и в ее основе тоже лежит искусственный интеллект.

В конце апреля 2026 г. на маркетплейсе завершилось бета-тестирование функции ИИ-примерки косметики. Сейчас она доступна все пользователям платформы.