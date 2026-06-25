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Цифровизация Внедрения
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Эксперты Axelot автоматизировали склад G.Lauf

Проектная команда Axelot осуществила запуск нового склада компании G.Lauf, автоматизированного с помощью Axelot WMS. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Компания G.Lauf уже несколько лет поставляет на российский рынок качественные, надежные и долговечные смесители для ванной и кухни бренда Tuozhen, работая как с розничными и оптовыми покупателями, так и с маркетплейсами.

Прогнозируемое увеличение объемов продаж потребовало расширения логистических мощностей G.Lauf, поэтому компания осуществила переезд на более крупный склад в Подольске – площадью около 16 тыс. кв. м, способный обрабатывать более 800 SKU.

Для того чтобы минимизировать количество ошибок в работе логистического подразделения, избежать пересортицы или утери товара на складе, руководству G.Lauf пришлось отказаться от ручного ведения учета и инициировать проект цифровизации. Все основные складские операции были переведены под управление Axelot WMS.

Проект автоматизации склада G.Lauf был реализован в кратчайшие сроки. Стандартный функционал Axelot WMS полностью закрыл потребности заказчика, что позволило обойтись без доработок и быстро выполнить настройку системы. Даже запуск в разгар высокого сезона не помешал складу оперативно выйти на плановые показатели грузообработки.

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Отдельного внимания заслуживает интеграция: специалистам Axelot предстояло обеспечить бесшовное взаимодействие WMS с двумя разными КИС, обслуживающими различные направления бизнеса заказчика. С задачей помогла справиться платформа Datareon. Первую систему подключили в штатном режиме, а вторую – настолько плавно, что сотрудники склада и смежных подразделений этого даже не заметили.

В результате внедрения Axelot WMS компании G.Lauf удалось сократить время обучения новых сотрудников и минимизировать количество ошибок на этапах сборки и приемки товара. Система собирает актуальные данные о движении складских остатков и скорости выполнения операций, затем руководство компании анализирует эти данные и своевременно устраняет любые узкие места, оптимизирует ресурсы для поддержания максимальной эффективности складских процессов.

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