Axelot оптимизировала логистику в кинопарке «МосКино»

Компания Axelot объявила о завершении проекта по оптимизации логистических процессов для кинопарка «МосКино» – структуры Департамента культуры, отвечающей за развитие городских кинотеатров, киносъемки и другие проекты в сфере кино.

Кинопарк запланировал переезд со старых складов из-за окончания договора аренды. Чтобы наладить обновленные логистические процессы, «МосКино» совместно с компанией «Авангард» разработал ряд проектных решений, учитывающих особенности новых площадок и максимально возможное использование систем хранения, демонтируемых из высвобождаемого склада. После чего компании обратились к Axelot, чтобы получить независимую экспертизу и рекомендации по улучшению разработанных решений.

Интересна специфика складских процессов кинопарка: работа с негабаритными товарами, «длинномерами» и уникальными системами хранения (например, «прясла» – металлические рамы для декораций). Разгрузка и погрузка осуществлялись на улице, входящий поток товаров поступал «навалом», а заказы формировались как фиксированные наборы товарных единиц, привязанные к конкретным спектаклям.

Эксперты Axelot провели комплексное обследование. Специалисты выявили потенциально слабые места, риски и возможности для роста эффективности и проконсультировали команду «МосКино», предложив решения с учетом текущих технических и функциональных ограничений.

На следующем этапе Axelot спроектировал новый склад, который был построен на территории кинопарка «МосКино». Специалисты рассчитали потребность в складской емкости, разработали топологию и провели зонирование, учитывая специфику процессов кинопарка, создали детальную 2D-схему расстановки оборудования. Также были выполнены расчеты по количеству персонала и техники, определено оптимальное количество систем хранения с учетом требований заказчика к интеграции существующих решений.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

