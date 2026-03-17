ТЛЦ «Белый Раст» тиражировал решение Axelot на таможенный склад

После успешной автоматизации склада временного хранения и площадок хранения легковых автомобилей ТЛЦ «Белый Раст» внедрил систему управления складом Axelot WMS на новом направлении. В начале 2026 г. решение было тиражировано на таможенный склад, что позволило повысить точность учета грузов и усилить контроль ключевых складских операций. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Терминально-логистический центр (ТЛЦ) «Белый Раст» — один из первых логистических центров новой формации. Его цель — существенно ускорить доставку и обработку грузов, снизить логистические издержки и в полной мере использовать возможности автоматизации.

Территория ТЛЦ занимает 179 га и примыкает к Большому кольцу Московской железной дороги и автомобильной дороге федерального значения А-107 (Московское малое кольцо). Контейнерно-контрейлерный терминал способен принимать полносоставные контейнерные и контрейлерные поезда.

В 2024 г. ТЛЦ «Белый Раст» совместно с Axelot автоматизировали процессы на складах хранения легковых автомобилей и складе временного хранения. Этот пилотный проект заложил крепкую основу для дальнейшего сотрудничества. Как итог, в начале 2026 г. система управления складом Axelot WMS была тиражирована на таможенном складе.

Новая конфигурация системы адаптирована под процессы таможенного склада и помогает учитывать груз в дополнительных разрезах, контролировать приемку и отгрузку, делать фотофиксацию, записывать весогабаритные характеристики и вести учет услуг биллинга. Также в ходе внедрения специалисты Axelot настроили нетиповую интеграцию через брокера сообщений клиента. Это позволяет системе управления складом и корпоративной информационной системе обмениваться необходимыми для работы данными по декларациям, поступлениям и выполненным заявкам на отгрузку.

Тиражирование решения Axelot позволило ТЛЦ «Белый Раст» повысить прозрачность и точность учета таможенного груза, а также создать основу для дальнейшей модернизации процессов и роста эффективности всей логистической инфраструктуры.

Руководство «Белый Раст» планирует развивать решение и оптимизировать и другие бизнес-процессы.