Компания Axelot Tech представила терминал сбора данных AXT30

Компания Axelot Tech представила терминал сбора данных AXT30, разработанный специально для максимально эффективной работы с решениями группы компаний TKV: системами управления складом Axelot WMS и Logareon WMS, системой управления двором Axelot YMS и системой автоматизации производства Talarix MES X5. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Модель Axelot Tech AXT30 построена на аппаратной базе терминала известного корейского производителя, при этом получила ряд системных усовершенствований и набор приложений, разработанных экспертами Axelot Tech, которые упрощают настройку, подключение и дальнейшую эксплуатацию устройства в Экосистеме TKV Group.

Главное преимущество новинки — в ее прикладной готовности. AXT30 оптимизирован под работу с актуальной версией мобильного клиента, не требует дополнительной интеграции и длительных проверок на совместимость. Это значит, что заказчики получают не просто оборудование, а уже подготовленный инструмент для работы в WMS, MES и YMS-среде.

Подход к созданию AXT30 отражает ключевой принцип Axelot: предлагать рынку не отдельные компоненты, а цельное, продуманное решение. Компания не ограничивается поставкой оборудования — она адаптирует его под Экосистему TKV Group, чтобы клиентам было проще внедрять технологии, быстрее запускать процессы и не тратить ресурсы на устранение лишних технических сложностей.

Дополнительный плюс AXT30 — его позиционирование в среднем ценовом сегменте. Терминал будет одинаково интересен как крупным корпоративным заказчикам, так и компаниям с небольшим товарооборотом, компактными складами или арендованными площадями.