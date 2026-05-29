Разделы

Электроника Ритейл Розница
|

Компания Axelot Tech представила терминал сбора данных AXT30

Компания Axelot Tech представила терминал сбора данных AXT30, разработанный специально для максимально эффективной работы с решениями группы компаний TKV: системами управления складом Axelot WMS и Logareon WMS, системой управления двором Axelot YMS и системой автоматизации производства Talarix MES X5. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Модель Axelot Tech AXT30 построена на аппаратной базе терминала известного корейского производителя, при этом получила ряд системных усовершенствований и набор приложений, разработанных экспертами Axelot Tech, которые упрощают настройку, подключение и дальнейшую эксплуатацию устройства в Экосистеме TKV Group.

Главное преимущество новинки — в ее прикладной готовности. AXT30 оптимизирован под работу с актуальной версией мобильного клиента, не требует дополнительной интеграции и длительных проверок на совместимость. Это значит, что заказчики получают не просто оборудование, а уже подготовленный инструмент для работы в WMS, MES и YMS-среде.

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»
Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта» 10 лет российского бэкапа

Подход к созданию AXT30 отражает ключевой принцип Axelot: предлагать рынку не отдельные компоненты, а цельное, продуманное решение. Компания не ограничивается поставкой оборудования — она адаптирует его под Экосистему TKV Group, чтобы клиентам было проще внедрять технологии, быстрее запускать процессы и не тратить ресурсы на устранение лишних технических сложностей.

Дополнительный плюс AXT30 — его позиционирование в среднем ценовом сегменте. Терминал будет одинаково интересен как крупным корпоративным заказчикам, так и компаниям с небольшим товарооборотом, компактными складами или арендованными площадями.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

ЕС готовит закон о государственном вмешательстве в бизнес на случай дефицита полупроводников

Вячеслав Шипилов, OpenYard: Команда разработки должна учитывать весь жизненный цикл серверной платформы

Крупнейший в мире производитель чипов: Скорость теперь не главное. Клиенты требуют экономичных микросхем

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

Экс-глава поставщика электроники в НИИ Минобороны может сесть на 8 с лишним лет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290