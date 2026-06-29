Axelot автоматизировал складской комплекс компании Eman Materials в Ташкенте

Axelot автоматизировал складской комплекс компании Eman Materials в Ташкенте

Складская сеть Eman Materials переведена под управление Axelot WMS: в рамках одного проекта автоматизированы две площадки. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Eman Materials, входящая в мебельный холдинг Eman Group вместе с Eman Engeneering, Eman Textile, MAFF и Dafna Mebel, работает на рынке с 1995 г. и поставляет широчайший ассортимент товаров: древесные плиты, кромку, клеи, мебельную фурнитуру, фасады, столешницы и многое другое. Постоянный рост количества заказов привел к тому, что имеющиеся ресурсы Eman Materials не смогли обеспечить прежний уровень сервиса, а отсутствие актуальной информации об остатках и статусах выполнения работ постепенно усугубляло ситуацию.

Перед проектной командой Axelot стояла задача автоматизировать комплекс из двух складов общей площадью 16 тыс. кв.м в Ташкенте, где в совокупности насчитывается порядка ста различных технологических зон. Отдельная сложность заключалась в том, что структура складов и подходы к учету на них сильно различались, а каждая зона в корпоративной информационной системе воспринимается как отдельный «мини-склад» со своей логикой и своими операциями.

Для разрешения сложившейся ситуации и оптимизации бизнес-процессов Eman Materials специалисты Axelot разработали два макета системы Axelot WMS, а настройки произвели в двух базах КИС и двух WMS соответственно. Чтобы разделить грузопотоки между разными «складами-зонами» в рамках одной базы WMS, в документы «План поступления», «План отгрузки», «Заказ на отгрузку», «Акт сверки» и в справочник «Зоны склада» был добавлен новый идентификатор – принадлежность к конкретной зоне КИС. Единый информационный контур выстроили с помощью Datareon Platform.

Внедрение Axelot WMS позволило автоматизировать все операции на обоих складах с учетом их сложной внутренней структуры, повысить контроль над персоналом, исключить ошибки человеческого фактора и ускорить процессы приемки и сборки заказов.