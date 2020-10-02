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К-Технологии Саранский телевизионный завод СТЗ

К-Технологии - Саранский телевизионный завод - СТЗ

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.10.2020 В России на телевизионном заводе будут выпускать ARM-серверы на 7-нм чипах Huawei 4
01.10.2020 РТИ и Huawei займутся производством серверов в России 1
25.04.2016 «Саранский телевизионный завод» автоматизировал работу склада на базе системы «1С» 3
06.12.2011 АФК «Система» поможет «Сколково» деньгами и инноваторами 1
03.02.2011 АФК «Система» и «Банк Москвы» создали СП для работы на рынке ГЛОНАСС 1
12.01.2005 "Система" придёт к "Связьинвесту" через Лондон 1

Публикаций - 7, упоминаний - 12

К-Технологии и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1921 5
РТИ 155 4
Huawei 4703 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1470 3
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 55 3
РТИ Системы - МТУ Сатурн 5 2
УВЗ - УралВагонЗавод - НИИДАР НПК - Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи - Научно-производственный комплекс 10 2
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Роскосмос - РКС - ЯРЗ - Ярославский радиозавод ПАО 10 2
Планета ОКБ 13 2
Ростелеком 11023 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5706 1
SAP SE 5625 1
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МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 1
NVision Group - Энвижн Груп 700 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 1
МВД РФ СТиС НПО ФКУ - Специальная техника и связь МВД России 63 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 231 1
М2М телематика - НИС М2М 236 1
Квазар-Микро - КМ 166 1
МТС - Комстар ОТС - Телмос 102 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 1
Космос-ТВ - Космос Телеком 62 1
МТС - Система Телеком 239 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 52 1
Альфа-Групп 747 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 139 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 188 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 302 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 424 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 62 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Citi - Citibank 158 1
Access Industries 37 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 196 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 40 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5462 2
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3992 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3454 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6520 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9682 6
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8871 1
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Пропускная способность - Bandwidth 1927 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7413 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 75 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1049 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 366 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2984 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1379 1
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 249 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 133 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2564 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3718 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 94 1
Евтушенков Владимир 219 2
Вексельберг Виктор 155 2
Боев Сергей 25 2
Ларионова Юлия 1 1
Сяо Хайцзюнь 31 1
Шпак Василий 280 1
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 1
Лаптаев Павел 2 1
Лужков Юрий 113 1
Россия - РФ - Российская федерация 167751 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47929 3
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 322 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19306 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3155 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1023 1
Чехия - Чешская Республика 1351 1
Украина 7947 1
Евразия - Евразийский континент 646 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 662 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 988 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58234 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34128 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6787 2
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Приватизация - форма преобразования собственности 544 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 619 1
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 440 1
Металлоконструкции - Металлические конструкции 42 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11894 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6660 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8144 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2148 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7084 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6593 1
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Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1086 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3413 1
Английский язык 7059 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53900 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18319 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8897 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1902 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Росбалт ИА 60 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 194 2
Huawei Digital Community Conference 3 1
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