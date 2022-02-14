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Datareon интегрировала систему планирования загрузки воздушных судов со специализированными БД в «Эйрбриджкарго»

Datareon интегрировала систему планирования загрузки воздушных судов со специализированными базами данных в «Эйрбриджкарго».

Авиакомпания «Эйрбриджкарго» (АВС) – российский регулярный грузовой перевозчик, входящий в группу компаний «Волга-Днепр». АВС осуществляет регулярное воздушное сообщение из Азии в Европу и США через Россию. Рейсы выполняются через хаб в Шереметьево.

Для того, чтобы обеспечить гарантированную загрузку расписания рейсов и другой важной информации из специализированных международных баз данных в используемую систему оперативного планирования загрузки воздушных судов на платформе «1С:Предприятие» (« СОП»), руководство компании запланировало внедрение сервисной шины данных Datareon ESB. Работы в рамках проекта были реализованы специалистами компании Datareon.

Благодаря внедрению шины данных удалось настроить загрузку в « СОП» расписания рейсов из международной базы данных Cargospot (Oracle), данных об экипаже рейсов из международной базы (MSSQL), данных по чек-листам из базы данных Международного аэропорта Шереметьево.

Так как базы данных были доступны только на чтение, и не было возможности отслеживать изменения, было принято решение делать выгрузку за больший промежуток времени, чтобы увеличить вероятность получения актуальной информации. Для передачи большего объема информации пришлось оптимизировать SQL-запросы.

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В ходе настройки интеграции с системой «1С» через pipe-канал были выявлены возможные точки улучшения в работе подсистемы взаимодействия Datareon ESB. В целях обеспечения желаемой производительности для ABC эта подсистема была доработана, что позволило выйти на необходимые показатели.

Также в хранилище DWH выгружаются данные из сервиса CDMP, который отвечает за бронирование рейсов. Для настройки интеграции с системой CDMP был разработан специальный коннектор.

Кроме того, впервые была настроена интеграция с системой Accuity, особенностью которой стало подключение к системе, физически расположенной в Лондоне (Великобритания). Таким образом, была реализована трехсторонняя интеграция между международной базой данных Cargospot, хранилищем DWH и системой Accuity.

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