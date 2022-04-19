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ВТБ полностью перейдет на PostgreSQL

ВТБ в рамках импортозамещения к концу 2024 г. полностью переведет свои банковские системы с иностранных СУБД на свободно распространяемое ПО PostgreSQL. До конца 2022 г. планируется заменить 30% СУБД зарубежных вендоров. ВТБ также планирует регистрировать в реестре Минцифры разработанные банком информационные системы на базе открытого ПО.

ВТБ на PostgreSQL

ВТБ к концу 2024 г. полностью переведет все свои банковские системы с иностранных систем на систему управления баз данных (СУБД) PostgreSQL. Об этом CNews рассказали представители ВТБ.

«Цель перехода — исключить зависимость банка от иностранных поставщиков ПО, сохранить необходимый уровень информационной безопасности и отказоустойчивости, снизив расходы на ИТ-инфраструктуру», — подчеркивают в банке. До конца 2022 г. планируется вывести из эксплуатации 30% СУБД зарубежных вендоров.

Представители ВТБ уточнили, что переход осуществляется именно на свободно распространяемое ПО PostgreSQL, а не на российскую СУБД на его основе. На отечественном рынке на основе PostgreSQL, например, разработана СУБД Postgres Pro (компании Postgres Professional), которая включена в реестр российского ПО.

Собственные разработки

В 2021 г. в ВТБ был создан собственный центр компетенций по развитию и поддержке инфраструктурной услуги СУБД на базе PostgreSQL. Сотрудники центра помогают продуктовым командам банка внедрять это решение в своих системах и проектах, а также обеспечивают сопровождение СУБД в тестовых и продуктивных средах.

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ВТБ полностью переходит на PostgreSQL

В дальнейшем разработанные ВТБ информационные системы на базе открытого программного обеспечения планируется зарегистрировать в Едином реестре российского ПО, что обеспечит их доступность для других участников российских технологического и банковского рынков, подчеркивают в ВТБ.

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Цифровизация

«В соответствии со своей стратегией технологической трансформации еще несколько лет назад ВТБ начал проработку и тестирование вариантов замещения иностранного оборудования и программного обеспечения российскими аналогами и некоммерческими продуктами, — рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик. — Мероприятия по переходу на свободно-распространяемую СУБД осуществляются в банке в рамках исполнения директив Правительства. Для банка это обеспечит положительный экономический эффект и ускорит адаптацию к новой технологической реальности».

Кристина Холупова

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