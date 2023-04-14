«Олли ИТ» стала дистрибьютором СУБД «Енисей» и контейнерной платформы Imagenarium

Kairos Digital и «Олли ИТ» объявили о начале сотрудничества. Линейка продуктов для развертывания современных (Cloud Native) приложений, в которую входят Post-DevOps–платформа Imagenarium и СУБД «Енисей», стали доступны для партнеров «Олли».

События последнего года на российском IT-рынке вызвали значительный рост спроса на качественные отечественные продукты для бизнеса, что стало одним из факторов для начала сотрудничества «Олли ИТ» и Kairos Digital.

Imagenarium — Post-DevOps–платформа на базе Docker, сокращающая сроки разработки, оптимизирующая процессы управления средами, отладки, тестирования, мониторинга, промышленной эксплуатации и доставки ПО заказчикам. Платформа регламентирует и унифицирует процессы разработки, тестирования и развёртывания, позволяя всем членам команды эффективно взаимодействовать, и базируется на версионировании и парадигме Infrastructure as Code.

Линейка продуктов Imagenarium включает в себя платформу, предоставляющую среду и полный набор инструментов для всего жизненного цикла проекта, Imagenarium Installer для установки ПО любой сложности в один клик на любом количестве машин в любой конфигурации, а также Imagenarium Marketplace, реализующий доставку и внедрение ПО от вендора до конечного потребителя.

NoSQL СУБД «Енисей» — это высокопроизводительная распределённая СУБД с поддержкой multi-master replication. СУБД «Енисей» спроектирована для применения в высоконагруженных системах реального времени и может хранить миллиарды документов, предоставляя инструменты для работы с такими объёмами данных.

СУБД «Енисей» может служить распределенной коммуникационной инфраструктурой, отказоустойчивым файловым сервером или документным хранилищем с интегрированным поисковым индексом, а также подойдёт для хранения геоданных в соответствии с требованиями формата RFC 7946 GeoJSON.