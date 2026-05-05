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АйТи Аддити Консалтинг Addity Consulting

СОБЫТИЯ

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05.05.2026 Как Softline пострадал из-за сделок внутри одной из старейших российских ИТ-компаний 1
28.04.2026 Часть активов Softline арестована из-за проблем обанкротившейся группы «АйТи» 1
29.04.2004 Антон Павлов назначен руководителем регионального развития Oracle 1
20.10.2003 В "АйТи" создано консалтинговое подразделение 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

АйТи и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1519 4
АйТи - Аплана Группа компаний 183 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 2
Интеграция ООО 11 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 227 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 2
Арсеналъ 45 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 152 2
Реляционное программирование 13 2
АйТи - УИЦП - Уральский инженерно-производственный центр 2 2
АйТи - ИТ-Софт 2 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция 29 1
АйТи - Ринтех 14 1
АйТи - Дататек 1 1
SAP SE 5601 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 1
Softline Group - Softline AG - Softline International 55 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
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АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 2
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Оповещение и уведомление - Notification 5945 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 86 1
FreePik 1841 1
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Молчанова Елена 17 2
Касимов Игорь 21 2
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Сутормин Дмитрий 5 1
Мулюков Ренат 2 1
Гимранова Гульдяр 1 1
Ванштейн Виктор 2 1
Павлов Антон 16 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Казахстан - Республика 6048 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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