Разделы

Цифровизация Системное ПО Ритейл Дистрибуция
|

Kairos Digital пополнила портфель продуктов СУБД «Енисей»

Kairos Digital, компания-венчурный инвестор, добавила к своему продуктовому портфелю ещё один программный продукт, который был разработан компанией Equiron, – СУБД «Енисей», которая вместе с Imagenarium образует новую продуктовую линейку холдинга, предназначенную для разработчиков.

Недавно Kairos Digital объявила о присоединении контейнерной платформы Imagenarium к своему продуктовому портфелю.

«Мы рады тому, что работаем с перспективными российскими разработками. Приоритетным направлением для нас сейчас являются проекты по миграции с западных решений, покинувших рынок РФ, а "Енисей" сможет предоставить лучшую альтернативу в своём сегменте», – сказала Ирина Даньшова, коммерческий директор Kairos Digital.

СУБД «Енисей» — это документо-ориентированная, высокопроизводительная, распределённая NoSQL СУБД с поддержкой multi-master replication. «Енисей» является инструментом управления оперативными базами данных, необходимых для построения сложных, высоконагруженных проектов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Хозяева МТС создали компанию, которая сквозь санкции провезет гаджеты Apple и Samsung

Беженцы из Redmond выпустили собственный бренд бытовой техники

После бегства и санкций Cisco готовится вернуться в Россию

iPhone и Samsung больше не нужны. Россияне скупают смартфоны неизвестных производителей

В Россию приходит совершенно новый бренд ноутбуков

Поставки серверов в Россию упали в 5 раз

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие TWS-наушники до 5000 рублей: выбор ZOOM

Обзор ноутбука MEGABOOK T1: дебют бренда TECNO

Выбираем кнопочный телефон с интернетом: лучшие модели

Показать еще

Наука

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений

Новый магнитный материал имитирует хранение информации человеческим мозгом

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о суперкомпьютерах
Показать еще