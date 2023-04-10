В облаке «Яндекса» появилась новая российская СУБД. Не PostgreSQL

Ставшая недавно в полной мере «российской», благодаря включению в реестр отечественного ПО при Минцифры, NoSQL СУБД «Енисей» теперь доступна в Yandex Cloud. Разработчиком этой СУБД выступает пензенская компания. На создание облачной версии продукта она получила грант Yandex Cloud.

«Енисей» в Yandex Cloud

Российская ИТ-компания Equiron («Эквирон»), входящая в холдинг Kairos Digital, выпустила облачную версию NoSQL СУБД «Енисей», которая является собственной разработкой компании. Об этом CNews рассказали представители Kairos Digital — российского венчурного инвестора в сфере ИТ.

С конца марта 2023 г. она доступна в облаке «Яндекса» на Yandex Cloud Marketplace. Минимальная цена на использование продукта указана на уровне 3 355 руб. в месяц.

NoSQL — это особый широкий класс СУБД, который по сравнению с «традиционными» (реляционными) СУБД жертвует их некоторыми свойствами, например атомарностью и согласованностью транзакций (гарантированным корректным прохождением любой операции) в пользу, например, масштабирования.

Таким образом, «Енисей» не является конкурентом наиболее распространенным в России реляционными СУБД, включая Postgres Pro отечественной компании Postgres Professional.

Напомним, 17 января 2023 г. CNews писал, что Equiron получила грант от Yandex Cloud на адаптацию своих продуктов для работы в облачной инфраструктуре «Яндекса». Тогда сообщалось, что адаптацию для размещения в Marketplace Yandex Cloud будет проведена непосредственно для «Енисея» и для контейнерной платформы Imagenarium.

Imagenarium — это контейнерная платформа для управления инфраструктурами распределенных решений, ускорения процессов разработки и оптимизации бизнес-процессов внутри команд разработчиков.

С 3 февраля 2023 г. «Енисей» включен в реестр российского ПО пи Минцифры, что открывает ему широкий простор для использование в госсекторе — на упомянутый реестр обязаны ориентироваться госструктуры и отчасти компании с госучастием пр осуществлении ими софтверных закупок.

Некоторые особенности «Енисея»

«Енисей» представляет собой документоориентированную СУБД, предназначенную для использования в качестве ядра распределенных информационных систем. Она хранит данные в формате JSON и обладает поддержкой multi-master replication.

Под этим термином подразумевается метод репликации базы данных, позволяющий хранить их на группе компьютеров и обновлять любым членом коллектива. Таким образом, все участники процесса отвечают на запросы клиентских данных. При этом система репликации отвечает за распространение изменений данных, внесенных каждым участником, на остальную часть группы и разрешение любых конфликтов, которые могут возникнуть между одновременными изменениями, внесенными разными участниками.

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Разработчики утверждают, что «Енисей» был спроектирован для применения в высоконагруженных системах реального времени и может хранить миллиарды документов, предоставляя широкий выбор инструментов для работы с такими объемами данных.

«Енисей» может служить распределенной коммуникационной инфраструктурой, отказоустойчивым файловым сервером или документным хранилищем с интегрированным поисковым индексом. Разработчики полагают, что он также подойдет для хранения геоданных в соответствии с требованиями формата RFC 7946 GeoJSON.

Параметры бизнеса Equiron

Equiron позиционирует себя в качестве отечественной ИТ-компании, которая работает на российском рынке более 15 лет. В группу Kairos Digital она входит с 2022 г.

Компания специализируется на разработке высоконагруженных распределенных систем и компонентов для них, мобильных приложений и решений по автоматизации бизнес-процессов.

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По данным ЕГРЮЛ, ООО «Эквирон» было зарегистрировано в Пензе 11 июля 2007 г. На данный момент 50% долей в организации оформлено на само ООО, оставшиеся 50% — на Михаила Селиверстова, выступающего гендиректором компании.

По сведениям «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. «Эквирон» продемонстрировала выручку в 77,11 млн руб. с приростом этого показателя на 58% по сравнению с предыдущим годом. Чистый убыток при этом составил 3,7 млн руб. (компания убыточна второй год подряд).

Данных о каких-либо госконтрактах «Эквирона» за все годы его существования в «Контур.фокусе» не имеется.