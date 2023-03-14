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Kairos Digital открыл программу технологического партнерства для российских разработчиков

Компания Kairos Digital объявила о своем решении предоставлять часть своих продуктов бесплатно для российских разработчиков программного обеспечения и стартапов. Программа лицензирования будет осуществляться по модели роялти, а для самих разработчиков лицензии на период создания их проектов предоставляются бесплатно. Данная программа технологического партнерства стартовала с 1 марта 2023 г/ и проводится в рамках поддержки российских разработчиков.

В рамках программы технологического партнерства компании – разработчики ПО смогут воспользоваться NoSQL СУБД «Енисей» и контейнерной Post-DevOps–платформой Imagenarium для быстрой разработки и развертывания решений. Оба продукта являются разработкой российской компании Equiron, которая входит в группу компаний Kairos Digital, и позволяют существенно ускорить разработку программного обеспечения и упростить его доставку и эксплуатацию.

Данное решение позволит российским разработчикам получить мощные инструменты и существенно сократить сроки вывода своих продуктов на рынок. Представители компаний и разработчики программного обеспечения могут узнать подробнее об условиях программы и оставить заявку на участие на сайтах СУБД «Енисей» и платформы Imagenarium.

Imagenarium – это Post-DevOps–платформа на базе Docker, сокращающая сроки разработки, оптимизирующая процессы управления средами, отладки, тестирования, мониторинга и вывода ПО в промышленную эксплуатацию. Платформа разработана в 2017 г., ее использует ряд организаций России и СНГ. В частности, Imagenarium был внедрен в ФНС России, Евразийской экономической комиссии и в национальной системе маркировки «Честный знак».

СУБД «Енисей» — это документоориентированная, высокопроизводительная, распределенная NoSQL СУБД с поддержкой multi-master replication. «Енисей» является инструментом управления оперативными базами данных, необходимых для построения сложных, высоконагруженных проектов.

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Kairos Digital — венчурный инвестор, который занимается развитием информационных технологий в России и запуском проектов, имеющих высокий потенциал развития. Основным активом является линейка ИТ-продуктов, включающая в себя контейнерную платформу для разработчиков и NoSQL СУБД.

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