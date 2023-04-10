Российская СУБД «Енисей» получила облачную версию и стала доступна в Yandex Cloud

Российская ИТ-компания Equiron, входящая в холдинг Kairos Digital, выпустила облачную версию NoSQL СУБД «Енисей», которая является собственной разработкой компании.

В январе 2023 г. Equiron получила грант от Yandex Cloud на разработку облачной версии СУБД «Енисей» для последующего ее размещения в маркетплейсе Yandex Cloud. В конце марта 2023 г. облачная версия решения стала доступна всем пользователям для покупки и использования на площадке Yandex Cloud Marketplace.

NoSQL СУБД «Енисей» — это высокопроизводительная распределенная СУБД с поддержкой multi-master replication. СУБД «Енисей» спроектирована для применения в высоконагруженных системах реального времени и может хранить миллиарды документов, предоставляя широкий выбор инструментов для работы с такими объемами данных.

СУБД «Енисей» может служить распределенной коммуникационной инфраструктурой, мощным и отказоустойчивым файловым сервером или документным хранилищем с интегрированным поисковым индексом, а также подойдет для хранения ГЕО-данных в соответствии с требованиями формата RFC 7946 GeoJSON.

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«Эквирон» — российская ИТ-компания, которая работает на российском рынке более 15 лет. С 2022 г. входит в группу компаний Kairos Digital. Компания специализируется на разработке высоконагруженных распределенных систем и компонентов для них, мобильных приложений и решений по автоматизации бизнес-процессов.