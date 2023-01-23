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Kairos Digital запускает новую контейнерную платформу и объявляет о партнерстве с ее авторами.

Kairos Digital – новый игрок на российском ИТ-рынке. Компания-венчурный инвестор, которая сосредоточена на развитии информационных технологий в России и запуске проектов с высоким потенциалом развития.

Сегодня Kairos Digital объявила о том, что контейнерная платформа Imagenarium, разработанная компанией Equiron, стала первым продуктом в портфеле Kairos Digital.

Компании Kairos Digital и Equiron становятся партнерами и образуют группу компаний, которые будут не только вместе поддерживать и развивать оба продукта, объединив усилия своих команд, но и вместе работать над новыми проектами.

«Работа с коллегами из "Эквирона" является отличной мотивацией для развития наших общих проектов и реализации новых идей на IT-рынке России», – сказала Ирина Даньшова, коммерческий директор Kairos Digital.

Imagenarium – это контейнерная платформа ускорения и оптимизации рабочих процессов в командах разработчиков и QA. Программный продукт создан на базе Docker и предназначен для сокращения сроков разработки, тестирования и отладки, мониторинга и вывода ПО в промышленную эксплуатацию.

Платформа была разработана в 2017 г. и до текущего момента внедрялась исключительно на проектах компании Equiron. За этот период времени Imagenarium был внедрен в таких организациях, как ФНС России, Евразийская экономическая комиссия, «Честный знак», а также в ряде компаний в странах СНГ.

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