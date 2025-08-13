Экосистема «Лукоморье» стала доступна партнёрам OCS по всей России

Дистрибьютор OCS и российская ИТ-экосистема «Лукоморье», компания-разработчик цифровых продуктов для управления бизнес-процессами и проектной деятельностью, подписали соглашение о сотрудничестве. Новое партнёрство направлено на развитие регионального присутствия экосистемы корпоративных ИТ-решений вендора и расширение каналов продаж.

Экосистема «Лукоморье» охватывает ряд задач для цифровизации компаний: от создания внутренних корпоративных порталов и автоматизации бизнес-процессов до управления проектами и организации цифровых рабочих пространств. OCS займётся реализацией таких продуктов, как «Диво», «Акола», «Яга», «Стрелка», «Теремок», «Сирин» и «Мера», которые уже доказали свою эффективность в замещении западных аналогов. Все решения экосистемы «Лукоморье» внесены в реестр отечественного ПО Минцифры России и соответствуют стандартам для проектирования компонентов критической инфраструктуры.

«Добавление решений „Лукоморье“ в портфель OCS — это логичный шаг в развитии нашей линейки прикладного ПО. Экосистема охватывает широкий спектр задач, востребованных как в коммерческом, так и в государственном сегментах, и позволяет партнёрам эффективно замещать зарубежные ИТ-продукты. Мы уверены, что сотрудничество с „Лукоморьем“ даст новый импульс цифровой трансформации наших заказчиков», — сказала Ольга Скулова, директор департамента информационной безопасности и программного обеспечения компании OCS.

Партнёрство откроет вендору новые возможности по масштабированию решений, прежде всего за счёт расширения географии поставок и работы с региональными интеграторами. Партнёры OCS смогут проводить пилотные внедрения, получать технические консультации и использовать маркетинговую поддержку. Также запланированы совместные активности, направленные на продвижение решений среди корпоративных и государственных заказчиков.