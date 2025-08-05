Разделы

Ростелеком ЦТ РТК ИТ Плюс Лукоморье Сирин ИИ-модуль


УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 ИТ-экосистема «Лукоморье» представила новый релиз «Яга Статьи» 3

Публикаций - 1, упоминаний - 3

Ростелеком ЦТ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 76 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25298 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5744 1
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 169 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 371 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3266 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5237 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69902 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32669 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15994 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье 42 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 852 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1285 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 191 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 781 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2151 1
Благов Арсен 38 1
