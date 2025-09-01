Разделы

Экосистема «Лукоморье» выпустила обновление продукта «Мера»

ИТ-экосистема «Лукоморье» представила новый релиз продукта «Мера» версии 6.0.0. В обновлении реализованы доработки, которые усилили безопасность системы, расширили аналитические инструменты и сделали работу с сервисом удобнее как для администраторов, так и для конечных пользователей.

«Продукт, который ранее был известен на рынке как ESMP Metrica, после включения в экосистему «Лукоморье» получил новое имя — «Мера». Мы не просто сменили название, а существенно переработали продукт, усилили его интеграцию с другими решениями экосистемы и заложили основу для дальнейшего развития. В новой версии мы сделали акцент на безопасности и аналитике — это ключевые направления, которые определяют зрелость современных ИТ-решений. Наша цель — чтобы «Мера» стала для клиентов не просто системой отчетности, а стандартом в области аналитики, визуализации информации и ключевым инструментом принятия решений», — отметил генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье» Арсен Благов.

Обновление уже доступно всем пользователям системы с августа 2025 г.

Одной из важнейших доработок стала двухфакторная аутентификация (2FA) для локальных пользователей. Эта функция значительно усиливает безопасность доступа к системе, особенно в сценариях, где требуется повышенный уровень защиты учетных данных. Теперь при входе в систему пользователи могут подтверждать свою личность с помощью одноразового кода, который будет отправляться им по электронной почте.

Реализован централизованный интерфейс для управления всеми настроенными рассылками отчетов. Теперь администраторы могут просматривать в одном месте полный список активных рассылок, их расписание, а также текущий статус выполнения: «Успешно выполнено», «В ожидании» или «Произошла ошибка».

Планировщик предоставляет удобный календарь и список задач, что позволяет легко отслеживать, когда и какие отчеты будут или были отправлены. Это существенно упрощает диагностику сбоев, контроль за нагрузкой и координацию между администраторами. Благодаря прозрачности процесса можно оперативно внести изменения, приостановить или перезапустить рассылку при необходимости, изменить время ее выполнения.

Расширены возможности для работы с данными: добавлена поддержка MySQL и высокопроизводительной колоночной СУБД ClickHouse. Теперь у пользователей есть возможность подключать мощные аналитические хранилища, обеспечивая быструю обработку и визуализацию больших объемов информации.

В новой версии появилась возможность ручного ввода данных для виджетов — теперь администраторы могут не только получать информацию из подключенных источников, но и самостоятельно формировать наборы данных. Ввод осуществляется через таблицу, где можно добавлять строки и столбцы, создавая или редактируя собственные структуры. Такой подход особенно удобен для работы со специфической информацией, которую сложно встроить в существующие базы данных.

Платформа получила два новых визуальных компонента. Первый — пузырьковая диаграмма (Bubble), которая позволяет анализировать данные сразу в трех измерениях: по осям X и Y, а также по размеру и цвету пузырька. Такой инструмент особенно удобен для выявления сложных зависимостей, например, в маркетинговой аналитике или финансовом контроле. Второй — виджет «Навигация по дашбордам», обеспечивающий удобный и структурированный переход между взаимосвязанными дашбордами. Это значительно упрощает работу при создании комплексных аналитических панелей.

Параллельно команда продолжает совершенствовать уже существующие инструменты. Улучшены форматы отображения данных, расширены настройки легенд диаграмм и опций сортировки для отдельных их типов. Кроме того, появилась возможность отображать в диаграммах и таблицах информацию о типе источника данных.

Переход на Vue3.js обеспечивает более высокую производительность, улучшенную стабильность и готовит систему к внедрению современных веб-решений.

В интерфейсе появилась возможность настраивать переменные окружения, которые не требуются для запуска приложения. Теперь администраторы могут управлять системными параметрами напрямую, без дополнительных технических шагов. Это делает процесс настройки гибче и удобнее, а управление системой — более прозрачным.

Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса
цифровизация

С момента предыдущего крупного обновления, представленного в октябре 2024 г., «Мера» прошла значительный путь развития. В версиях 4.1.0–5.8.0 команда сосредоточилась на укреплении архитектуры системы, улучшении управления доступом, расширении возможностей визуализации данных и интеграциях с внешними сервисами. Эти изменения заложили основу для нового релиза 6.0.0.

Одним из ключевых обновлений стало внедрение новой ролевой модели, которая значительно усилила контроль над доступом. Теперь каждый пользователь видит и работает только с теми объектами, к которым у него есть права. Для комплексного администрирования появилась учетная запись суперадминистратора с полным набором прав, а в интерфейсе администрирования добавлены отдельные разделы для управления доступами.

Дополнительно реализована возможность передачи прав владения объектами между пользователями — это облегчает сопровождение и передачу ответственности внутри команды. Появилась функция блокировки пользователей, а таблица с учетными записями стала информативнее: в ней теперь отображаются роли, группы, статус и дата последнего входа. Всё это делает систему не только безопаснее, но и удобнее в ежедневной работе администраторов.

Работа с объектами системы стала значительно удобнее. Служебная категория «Без категории» преобразована в обычную, а действия с категориями (перемещение, удаление, настройка доступа) можно выполнять без входа в них, через контекстное меню.

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?
безопасность

Для упрощения навигации по сложным дашбордам добавлена вкладка «Дерево виджетов», которая дает полный обзор всех элементов панели.

Также пользователи получили возможность выбирать язык интерфейса — русский или английский, при этом первоначальный язык определяется переменной окружения.

Добавлены новые визуальные инструменты: «Индикатор с трендом» — для визуального представления текущего значения ключевого показателя и динамики его изменения за период; «Степлайн» — позволяет визуализировать этапы выполнения проекта либо какого-то события в виде линейной схемы, напоминающей таймлайн; «Горизонтальный индикатор прогресса» — для отображения прогресса в выполнении какой-либо задачи или процесса; «Диаграмма водопад» — для анализа последовательных изменений значений; «Вложение» — позволяет размещать на дашборде файлы (PDF, DOCX, XLSX, PPTX, изображения и др.), делая панели информационно насыщенными.

В предыдущих релизах значительное внимание уделено удобству работы с данными и расширению возможностей визуализации. Теперь администраторы могут импортировать отдельные виджеты из других дашбордов, а диаграммы получили поддержку многоуровневой детализации и унифицированные настройки условного форматирования.

Для повышения производительности внедрено кеширование данных виджетов через Redis с настройкой срока хранения.

Усовершенствован механизм встраивания: теперь можно интегрировать не только отдельные дашборды, но и целые каталоги в сторонние порталы. Для заказчиков это означает, что аналитика становится частью привычных рабочих пространств без необходимости постоянного переключения между системами. По сути, «Мера» превращает аналитику в нативный элемент корпоративной среды, обеспечивая более естественный и удобный пользовательский опыт.

