Security Vision вошла в топ-3 рейтинга вендоров ЦСР в категории «Средства защиты инфраструктуры»

Центр Стратегических Разработок (ЦСР) опубликовал прогноз развития рынка кибербезопасности в Российской Федерации на 2024-2028 годы. Он включает в себя анализ результатов 2023 года на рынке кибербезопасности в России, а также дает прогноз его развития на ближайшую перспективу – на период с 2024 года по 2028 года. В исследовании приведены финансовые результаты и оценка положения вендоров на рынке, а также проанализированы текущие и будущие тенденции, влияющие на данные показатели.

По итогам 2023 года в категории «Средства защиты инфраструктуры» компания Security Vision заняла третье место. Первое место — у Positive Technologies, второе — у «Лаборатории Касперского».

Исследование проводилось с апреля по сентябрь 2024 года на основе анализа открытых источников о выручке основных вендоров продуктов информационной безопасности за 2023 год, непосредственного опроса вендоров и дистрибьюторов — представителей основных игроков российского рынка.

С полным исследованием можно ознакомиться здесь.