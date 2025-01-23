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ИБ-платформа Security Vision получила новую функциональность

Вышел новый релиз актуальной на сегодняшний день версии платформы Security Vision 5. Он включает в себя ряд важных улучшений, направленных на повышение гибкости и удобства работы пользователей, а также на усиление аналитических возможностей платформы.

Расширенные возможности управления оповещениями:

Теперь пользователи могут детально настраивать триггеры создания оповещений на основе изменений в объектах системы или справочниках. Это позволяет более точно отслеживать важные события и быстрее реагировать на них, что повышает общий уровень контроля над системой.

В рабочих процессах появилась возможность динамической настройки конфигурации подключения для отправки уведомлений. Это особенно полезно для компаний, работающих в рамках MSSP, так как они могут индивидуально адаптировать отправку уведомлений для разных клиентов или подразделений, экономя время и усилия.

Автоматизация и контроль событий:

Реализована функция автоматического ведения логов всех клиентских запросов к серверу платформы. Пользователи могут легко отслеживать такие операции, как создание новых объектов, справочников и рабочих процессов. Это улучшает прозрачность системы и облегчает аудит.

Новые возможности экспорта данных:

Появился выбор форматов файлов для экспорта пользовательских данных, включая PDF, CSV, XLSX и ODS. Настройки для каждого формата позволяют оптимизировать данные под конкретные потребности: например, в PDF можно настроить ориентацию и размер страницы, а для CSV выбрать кодировку и разделители строк. Это делает процесс обмена данными между системами более гибким и удобным.

Улучшения в рабочих процессах:

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Добавлены функции отмены и возврата действий (Undo/Redo) в редакторе рабочих процессов. Теперь пользователи могут быстро корректировать ошибки или изменять настройки, не теряя прогресса, что значительно ускоряет развертывание процессов.

Реализована возможность сравнения значений входных параметров в условиях транзакций. Это позволяет создавать более сложные и точные сценарии автоматизации, адаптированные под уникальные требования бизнеса.

Интерфейс и пользовательский опыт:

Обновление дизайна настроек правил корреляции сделало их визуально более понятными и удобными для работы. Это позволяет быстрее разрабатывать и изменять правила, что особенно важно для аналитиков.

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Изменён стиль интерфейсных элементов, таких как Checkbox и Switcher, что улучшает восприятие системы и делает работу с ней более комфортной.

При разработке обновлений специалисты Security Vision учли требования и пожелания, полученные от пользователей. Компания выражает им признательность за обратную связь и участие в развитии своих решений.

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