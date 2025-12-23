Разделы

Security Vision выпустила обновление Security Vision NG SGRC

Компания Security Vision, разработчик решений в области информационной безопасности, объявила о значительном обновлении раздела «Управление информационной безопасностью» (Governance) в своем флагманском продукте Security Vision NG SGRC.

Security Vision NG SGRC – это решение для автоматизации и управления процессами информационной безопасности, обеспечения комплаенса и соответствия нормативно-методическим документам, управления рисками, моделирования угроз, управления непрерывностью бизнеса и другими стратегическими аспектами безопасности. Все решения в составе Security Vision SGRC основаны на единой платформе автоматизации с использованием No-code-конструкторов.

Обновленный раздел Security Vision Governance позволяет комплексно и последовательно выстраивать процессы информационной безопасности в организации, начиная с самых основ.

Основой для построения зрелых процессов информационной безопасности служит определение миссии и видения ИБ, а также четкое формирование организационной структуры с распределением ключевых ролей и назначением ответственных.

В продукте заложен фреймворк по принципу ролевой матрицы RASCI с возможностью корректировать его с учетом особенностей конкретной организации и явным обозначением ролей, которые не были назначены.

Таким образом, с помощью Security Vision NG SGRC формируется организационный контекст организации, состоящий в определении области действия информационной безопасности, а также заинтересованных сторон, которые бывают двух типов: внутренние (различные подразделения, лица принимающие решения); внешние (регуляторы в области информационной безопасности, партнеры, акционеры).

Требования каждой из заинтересованных сторон, а также их приоритет, впоследствии учитываются для оценки рисков информационной безопасности.

Стратегия кибербезопасности является основным документом, определяющим направление развития информационной безопасности в организации. На этом уровне выбирается фреймворк, которого организация планирует придерживаться. В продукте Security Vision NG SGRC представлены на выбор два основных фреймворка - NIST CSF 2.0 и ISO 27001. При этом есть возможность создать собственный фреймворк либо комбинировать его с уже имеющимися.

Также определяются основные элементы управления рисками, которые в дальнейшем будут использованы при оценке и обработке рисков информационной безопасности: бизнес-риски, процесс управления рисками, методика управления рисками, риск-аппетит и толерантность к риску.

На базе выбранного фреймворка проводится анализ текущего и целевого состояния информационной безопасности в организации, на основе которого формируется стратегический план дальнейших мероприятий. Стратегический план может быть гибко разбит на этапы в зависимости от временных рамок, и на каждом этапе создаются задачи на конкретного исполнителя. Прогресс выполнения задач и проектов можно отслеживать на сводном дашборде.

Перечень процессов информационной безопасности автоматически формируется после выбора фреймворка. В Security Vision NG SGRC представлены типовые процессы c описанием их этапов или необходимых действий.

Также к большинству процессов привязаны частные политики информационной безопасности, которые регламентируют данные процессы, а также определяют процедуры выполнения необходимых действий в рамках конкретных процессов.

Для большинства политик, включая основную политику информационной безопасности, в Security Vision NG SGRC предоставлены шаблоны, которые помогут быстро сформировать итоговые документы.

Для поддержания актуального состояния ИБ выработан гибкий подход, в котором можно настроить интервалы уведомлений о необходимости пересмотра, обновления или улучшения основных сущностей, на каждой из которых настроены роли причастных сотрудников.

