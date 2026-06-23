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R-Vision КИИ
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|23.06.2026
|«R-Vision КИИ» получил обновление 1
|19.03.2021
|R-Vision представила программный комплекс «R-Vision КИИ» 1
R-Vision КИИ и организации, системы, технологии, персоны:
|R-Vision - Р-Вижн 261 2
|ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 188 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6497 2
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5533 1
|Сметанев Игорь 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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