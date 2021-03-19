R-Vision представила программный комплекс «R-Vision КИИ»

R-Vision, разработчик систем кибербезопасности, представила программный комплекс «R-Vision КИИ». Продукт помогает субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) выстроить прозрачный процесс обеспечения соответствия требованиям Федерального Закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26 июля 2017 г. №187-ФЗ.

Федеральный закон №187-ФЗ определяет основные понятия и принципы обеспечения безопасности КИИ для ее устойчивой работы во время компьютерных атак, а также предписывает владельцам объектов КИИ необходимость подключения к системе ГосСОПКА для информирования об обнаружении, предупреждении и ликвидации последствий компьютерных атак.

Реализация положений закона постепенно продвигается, однако многие субъекты КИИ испытывают сложности. Среди основных проблем организации отмечают нехватку персонала и трудоемкость процесса категорирования. Субъектам КИИ необходимо собрать и обработать колоссальный объем информации. В большинстве случаев это осуществляется вручную, что ведет к ошибкам, которые трудно найти и исправить. Если сведения хранятся только на бумажных носителях, возникает риск утери данных.

Согласно постановлению Правительства РФ от 13 апреля 2019 г. «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. №127», субъекты КИИ должны были утвердить перечни объектов КИИ, подлежащих категорированию, до 1 сентября 2019 г. Максимальный срок категорирования объектов КИИ не должен превышать одного года со дня утверждения этого перечня. По данным ФСТЭК России, озвученным в феврале 2021 г. в рамках форума «Кибербезопасность – наши дни. Промышленные технологии», процесс категорирования завершили от 1,5% до 50-60 % субъектов КИИ, в зависимости от отрасли. При этом со второго полугодия текущего года регулятор начнет проводить проверки.

«Мы предлагаем клиентам программный комплекс, в котором собраны самые необходимые функции, чтобы выстроить понятный и прозрачный процесс категорирования объектов КИИ и обеспечения их соответствия 187-ФЗ. Как известно, категорирование – это одна из важных задач, но выполнение требований закона на этом не заканчивается. Субъект КИИ должен обеспечить защиту своих значимых объектов, в соответствии с категорией значимости, а также подключиться к ГосСОПКА для уведомления о компьютерных инцидентах, – отметил Игорь Сметанев, коммерческий директор R-Vision. – Наши заказчики уже успели оценить преимущества работы в единой автоматизированной системе для выполнения данных задач. Это компании федерального и регионального масштаба, представляющие телеком, ТЭК, металлургию, химическую промышленность и другие отрасли, подпадающие под действие 187-ФЗ».

«R-Vision КИИ» существенно упрощает проведение процедуры категорирования, позволяя подойти к ней поэтапно и автоматизировать ряд задач, начиная от формирования комиссии по категорированию и заканчивая подготовкой необходимых документов для предоставления во ФСТЭК России. В продукте доступны функции, позволяющие провести оценку актуальности угроз, сформировать модель угроз и нарушителей. Категория значимости объектов КИИ рассчитывается автоматически, на основании введенных оценок для показателей значимости. В случае, если тот или иной показатель не применим к объекту КИИ, эксперт может внести в систему обоснование. Данные и результаты категорирования сохраняются, что позволяет быстро проводить процедуру пересмотра категории значимости, которая необходима каждые пять лет.

Если категорирование уже проведено, в «R-Vision КИИ» можно импортировать сведения из электронных таблиц или баз данных, чтобы выстроить дальнейшие шаги по обеспечению соответствия требованиям 187-ФЗ.

По завершении категорирования организациям нужно оценить достаточность существующих мер безопасности и усовершенствовать их при необходимости. Для каждого объекта КИИ система автоматически сформирует перечень актуальных для него требований, согласно приказу ФСТЭК №239. Таким образом можно провести аудит на соблюдение этих требований, сформировать список замечаний и план мероприятий по их устранению и автоматически подготовить акт проверки объекта КИИ.

Если ранее возможности по категорированию, моделированию угроз и проведению аудита на соответствие требованиям Приказа ФСТЭК №239 можно было приобрести как дополнение к платформе R-Vision SGRC, то теперь разработчик предлагает эти функции в рамках отдельного комплекса «R-Vision КИИ». Его возможности также включают управление активами, проведение инвентаризации ИТ-инфраструктуры, учет компьютерных инцидентов и возможность двустороннего взаимодействия с НКЦКИ, которое предполагает отправку сведений по выбранным инцидентам в систему ГосСОПКА и получение от НКЦКИ ответных сообщений, данных об угрозах, атаках и уязвимостях.