«Центр контроля информационной безопасности Р-Вижн» сертифицирован ФСТЭК России по 4 уровню доверия

R-Vision получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России по 4-му уровню доверия на программный комплекс «Центр контроля информационной безопасности Р-Вижн». Таким образом, платформа реагирования на инциденты R-Vision IRP, входящая в состав программного комплекса, стала первым продуктом класса SOAR, сертифицированным по новым требованиям ФСТЭК.

«Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» утверждены Приказом ФСТЭК России от 30 июля 2018 г. №131 и вступили в силу с 1 июня 2019 г.

«Мы сертифицировали наши флагманские решения R-Vision IRP и R-Vision SGRC на соответствие самым высоким требованиям, предъявляемым в настоящий момент ФСТЭК к решениям, предназначенным для защиты информации ограниченного доступа, не являющейся государственной тайной. Это позволяет без каких-либо ограничений применять наши продукты для защиты систем всех категорий, классов и уровней защищенности, что существенно облегчает задачу построения корпоративных центров информационной безопасности и соответствия нормативным требованиям для наших клиентов, и конечно в очередной раз подчеркивает высокий уровень безопасности и качества наших технологий», – сказал Валерий Богдашов, исполнительный директор R-Vision.

Выданный ведомством сертификат № 4346 действует до 22 декабря 2025 года. Он подтверждает возможность использовать платформы R-Vision IRP и R-Vision SGRC, входящие в состав «Центра контроля информационной безопасности Р-Вижн», в значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) 1 категории и автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП) 1 класса защищенности. Также данный программный комплекс можно применять в государственных информационных системах (ГИС) 1 класса защищенности, в информационных системах персональных данных (ИСПДн) при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных и в информационных системах общего пользования II класса.