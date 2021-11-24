«Актив», «Новые системные технологии» и «Вегастар» представили решение для выездных бригад скорой помощи

«Актив», «Новые системные технологии» и «Вегастар» представили новую версию мобильного решения для работы выездных бригад станций скорой медицинской помощи – «АДИС Mobile». Смарт-карты и USB-токены линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» на базе технологии NFC компании «Актив» обеспечат возможность подписания электронной подписью отраслевой учетной формы «Карта вызова скорой медицинской помощи» – 110/у.

Программный комплекс автоматизации диспетчерской службы станций скорой медицинской помощи «АДИС» разработан фирмой «Новые системные технологии». ПК «АДИС» помогает повысить оперативность обработки вызовов, улучшить качество медицинского обслуживания за счет использования формализованных алгоритмов первичного осмотра пациентов, сократить издержки путем оптимального управления ресурсами СМП и контроля за расходованием медицинских препаратов. Мобильная версия ПК «АДИС» разработана компанией «Вегастар» для выездных бригад станций скорой медицинской помощи, работающих с использованием мобильных устройств (как правило, планшетов).

Использование «Рутокен» совместно с «АДИС Mobile» позволит станциям скорой медицинской помощи начать поэтапный и планомерный переход к ведению медицинской документации в электронном виде. Электронная подпись хранится отдельно от мобильного устройства и вне приложения для документооборота.

Для подтверждения корректности работы USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» в мобильной версии ПК «АДИС» специалисты компаний «Актив», «Новые системные технологии» и «Вегастар» провели тестирование на совместимость продуктов. По результатам тестирования стороны подписали трехсторонний сертификат. Устройства Рутокен включены в список рекомендуемых ключевых носителей для мобильного приложения «АДИС Mobile».

Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций компании «Актив», сказал: «Мы благодарны фирме «Новые системные технологии» и компании «Вегастар» за то, что они выбрали «Актив» в качестве партнера в столь интересном, «живом» и важном проекте. Устройствам «Рутокен» доверили защиту программного комплекса, помогающего врачам как можно быстрее быть рядом с теми, кому нужна экстренная помощь».

Владислав Акимов, ведущий руководитель проектов фирмы «Новые системные технологии», отметил: «Поскольку существующие нормативно-правовые акты РФ о структурированных электронных медицинских документах требуют их подписания, наша компания решила сотрудничать с компанией «Актив». SDK с подробной документацией в нашу сторону было оперативно предоставлено. Техническая поддержка компании «Актив» своевременно отвечает на вопросы наших специалистов. Взаимодействие происходит максимально эффективно, проблем не наблюдается».