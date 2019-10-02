«Ред софт» и «Инфотекс» подтвердили совместимость своих продуктов

«Ред софт» и «Инфотекс» подтвердили совместимость и корректность работы программного обеспечения ViPNet PKI Client производства «Инфотекс» под управлением операционной системы РЕД ОС производства «Ред софт».

ViPNet PKI Client — средство криптографической защиты информации и средство электронной подписи, предоставляющее конечному пользователю функции формирования и проверки электронной подписи, а также шифрования файлов и данных. ViPNet PKI Client может применяться для организации TLS-соединений. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

РЕД ОС — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«"Ред софт"» и "Инфотекс" — члены Комитета по интеграции российского ПО при АРПП "Отечественный Софт", целью которого является повышение конкурентоспособности отечественного программного обеспечения за счет его интеграции. Положительные результаты тестирования на совместимость наших продуктов говорят, в том числе, об эффективности работы Комитета по этому направлению», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Теперь, в дополнение к средствам организации защищенных VPN-сетей, также разработанных компанией «Инфотекс» и функционирующим под управлением РЕД ОС, пользователям доступны средства электронной подписи и организации защищенных TLS -соединений, соответствующие требованиям регулирующих органов, и дополнительными возможностями организации работы с инфраструктурой открытых ключей», — отметил Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора компании «Инфотекс».