Облачный провайдер Nubes аттестовал облако NGcloud на максимальный уровень защищенности УЗ-1

Теперь текущие и будущие клиенты NGcloud могут обрабатывать и хранить в облаке персональные данные всех уровней, с первого по четвертый. Аттестат подтверждает соответствие облака требованиям 152-ФЗ и Приказа ФСТЭК №21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». Об этом CNews сообщили представители компании Nubes.

УЗ-1 — это максимально возможный уровень защиты персональных данных. Он позволяет работать с паспортными, медицинскими и другими данными, установленными Постановлением Правительства России от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». Такой уровень защищенности необходим медицинским и образовательным учреждениям, страховым компаниям и другим организациям, к которым регуляторы предъявляют повышенные требования по обеспечению безопасности персональных данных.

Аттестация облака проводилась специалистами аттестационного центра ООО «Кард сек». Команда экспертов обследовала ИТ-инфраструктуру NGcloud, проконтролировала меры, принятые провайдером для обеспечения требуемого уровня информационной безопасности и аттестовала сегмент IaaS NGcloud в соответствии с требованиями 152-ФЗ и подзаконных актов.

Nubes стал первым российским облачным провайдером, совместившем в сервисе NGcloud наивысший уровень защищенности по 152-ФЗ и встроенные инструменты безопасности для противодействия DDoS-атакам и киберициндетам. Причем для пользователей облака интегрированные инструменты киберзащиты и обработка персданных в соответствие с УЗ-1 доступны без дополнительной оплаты.