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Vipnet Client 4U for Linux соответствует требованиям ФСБ России к СКЗИ класса КС3

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Программный комплекс Vipnet Client 4U for Linux — единственный отечественный VPN-клиент для ОС Linux, сертифицированный как СКЗИ класса КС3 по требованиям ФСБ России.

«Инфотекс» сообщила о получении положительного заключения, подтверждающего соответствие программного комплекса (ПК) Vipnet Client 4U for Linux требованиям ФСБ России к средствам криптографической защиты информации класса КС3.

Программный комплекс, по заявлению представителей компании-разработчика, является первым отечественным VPN-клиентом для ОС Linux, сертифицированным сразу по трем классам криптографической защиты: КС1, КС2 и КС3.

Полученное заключение позволяет использовать ПК Vipnet Client 4U for Linux в широком спектре информационных систем, требующих обеспечения высокого класса защиты информации, в том числе в государственных информационных системах.

Vipnet Client 4U for Linux предназначен для защиты доступа пользователя к корпоративным ресурсам (почте, CRM-системе, базам данных и т.п.), для защиты каналов связи при использовании корпоративного мессенджера Vipnet Connect и при доступе к системам аудио- и видеоконференций, а также SIP-телефонии.

Литера «U» в названии продукта — сокращение от слова Unified — обозначает использование в основе продукта единого ядра, на базе которого разрабатываются новые продукты компании «Инфотекс». Такой подход позволяет унифицировать функциональные возможности продуктов для различных операционных систем и обеспечить возможность легкой установки и последующей беспроблемной эксплуатации в широком наборе пользовательских сценариев.



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