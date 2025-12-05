Получите все материалы CNews по ключевому слову
Болдырев Алексей
СОБЫТИЯ
|05.12.2025
|В Центре ИИ НИУ ВШЭ упростили эксперименты в физике элементарных частиц 1
|25.06.2021
|Российские суды поставят «Мой офис» на 10 тыс. ПК под Windows 1
Болдырев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45673 1
|Россия - РФ - Российская федерация 156678 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405088, в очереди разбора - 733320.
Создано именных указателей - 186641.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.