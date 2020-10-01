Intel начала «ломать» свои процессоры, чтобы меньше стоили и не уступали AMD в цене

В модельном ряду Intel появился процессор Core i3-10100F – модификация модели Core i3-10100, лишенная встроенной видеокарты. Чип создавался для конкуренции с AMD Ryzen 3 3100 – они оба стоят примерно одинаково и практически не отличаются по характеристикам, хотя у Ryzen более современный техпроцесс.

Дешевле и хуже

Компания Intel выпустила новый дешевый процессор Core i3-10100F десятого поколения. Это представитель семейства Comet Lake, и в иерархии Intel он стоит на ступеньку ниже модели Core i3-10100, удешевленной версией которой он и является.

Литера «F» в названии нового чипа, как это заведено у Intel, означает отсутствие встроенного видеоядра. Это главное и единственное отличие Core i3-10100F от оригинального Core i3-10100 с точки зрения технических характеристик – даже уровень тепловыделения (TDP) остался на прежнем уровне.

Одна из целей, которую преследовала Intel, оставляя Core i3-10100F без видеоподсистемы – это снижение его стоимости. На сайте компании сказано, что стоимость этого процессора составляет от $79 до $97 (от 6100 руб. до 7500 руб. по курсу ЦБ на 1 октября 2020 г.), тогда как полноценный Core i3-10100 оценивается в $122 (9400 руб.).

Зачем Intel потребовался доступный процессор

Intel не сообщила, для чего конкретно она решила добавить в свою актуальную линейку чип стоимостью меньше $100 (7700 руб.). Между тем, существует вероятность, что сделала она это с оглядкой на своего главного конкурента в сегменте процессоров – компанию AMD, которая от квартала к кварталу наращивает свою долю рынка. По данным портала Tom’s Hardware, суммарная рыночная доля AMD во II квартале 2020 г. составила 18,3% против 13,9% годом ранее и 10,6% в III квартале 2018 г.

Чтобы удешевить Core i3-10100, Intel пришлось лишить его важной составляющей

В ассортименте AMD уже несколько месяцев есть процесор Ryzen 3 3100, по характеристикам не уступающий (а в чем-то даже превосходящий) Core i3-10100, но при этом не имеющий встроенного видеоядра. Как сообщал CNews, мировой дебют чипа состоялся в конце апреля 2020 г., а до российского рынка он добрался во второй половине июля 2020 г.

На старте продаж AMD Ryzen 3 3100 стоил $99 (7640 руб.) без штатной системы охлаждения (OEM-комплектация). Коробочная версия с базовым кулером на Amazon стоит на 1 октября 2020 г. $125 (9650 руб.).

Российская цена коробочной версии процессора в розничных сетях «Ситилинк» и DNS составляет 9800 руб. против 9200 руб. за OEM.

Характеристики Intel Core i3-10100F и AMD Ryzen 3 3100

Процессор Ядра, потоки Тактовая частота, ГГц Кэш L3, МБ TDP, Вт Контроллер PCI Express Число линий PCI-E, шт. Поддержка памяти DDR4, МГц Техпроцесс, нм Стоимость, $ AMD Ryzen 3 3100 4, 8 3,6 - 3,9 16 65 PCI-E 4.0 24 до 3200 7 99 Intel Core i3-10100F 4, 8 3,6 - 4,3 8 65 PCI-E 3.0 16 до 2666 14 79 - 97

Источник: Intel, AMD

Таким образом, выпустив i3-10100F, Intel заполучила прямого конкурента самого дешевого процессора AMD в ее линейке 2020 года. Однако для этого ей потребовалось ухудшить спецификации уже имеющегося у нее чипа вместо простого снижения стоимости оригинального i3-10100.

Притом процессоры, на самом деле, все же имеют определенные различия – выпущенные в 2020 г. они производятся по совершенно разным техпроцессам. У i3-10100F это 14 нанометров, тогда как для Ryzen 3 3100 AMD использует более современную 7-нанометровую топологию.

Как Intel борется с AMD при помощи демпинга

Опыт по снижению цен на свои процессоры для конкуренции с AMD у Intel имеется, притом без выпуска менее функциональных их версий. Демпинговать она начала, как сообщал CNews, июне 2019 г., когда снизила цены на процессоры Core i9-9900K, i7-9700K и i5-9600K на 10-15% в связи с выходом близких им по возможностям чипов AMD Ryzen 3000.

AMD Ryzen 3 3100

В начале октября 2019 г. Intel объявила о двукратном снижении цен на игровые процессоры Cascade Lake-X по сравнению с предыдущим поколением. Цены были снижены, опять же, перед запуском конкурирующих чипов AMD.

Спустя всего неделю Intel решила, что ее процессоры девятого поколения серии Core F без интегрированной графики стоят слишком дорого на фоне конкурентов. Когда серия была представлена (в январе 2019 г.), пользователей удивило, что модели со встроенной графикой и без нее стоят одинаково. Теперь компания исправила этот просчет, и Core F стали дешевле на 7%-20% в зависимости от модели.

15 октября 2019 г. стало известно, что Intel готовится к затяжной ценовой борьбе с AMD. Она приготовилась потратить на демпинг $3 млрд. AMD тем временем занималась разработкой новых чипов Ryzen 4000 и в ценовые войны ввязываться не планировала.

Наконец, в январе 2020 г. Intel начала снижать цены не на уже существующие процессоры, а сразу на грядущие. Под «раздачу» попали еще не вышедшие на тот момент Comet Lake-S. До релиза упомянутого 100-долларового AMD Ryzen 3 3100 оставалось три месяца.