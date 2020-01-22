Intel готовится «уничтожить» новейшие процессоры AMD. Как она это сделает

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Intel может снизить цены на еще не вышедшие 14-нанометровые процессоры Comet Lake-S. Их дебют запланирован на 2020 г., и демпинг может быть связан с грядущим релизом архитектуры AMD Zen 3 с более современным техпроцессом (7 нм+).

Очередные скидки Intel

Компания Intel в 2020 г. продолжит политику снижения цен на свои процессоры под натиском компании AMD. На это ее толкнет грядущий запуск архитектуры Zen 3 (техпроцесс 7 нм+), который AMD запланировала на 2020 г. (точная дата выпуска пока неизвестна).

По данным ресурса DigiTimes, цены на кремниевую продукцию Intel пойдут вниз во второй половине 2020 г., пока без более точных сроков. На момент публикации материала не было доподлинно известно, каких именно процессоров или линеек коснется демпинг, и как сильно будет снижена их стоимость.

Дешевые Comet Lake-S

Intel, по оценке экспертов WCCFTech, может снизить цены на еще не вышедшие процессоры серии Comet Lake-S, на 22 января 2020 г. находившихся в стадии подготовки к релизу. Эти чипы относятся к десятому поколению процессоров Intel Core, но производятся по 14-нанометровому техпроцессу, несмотря на то, что в августе 2019 г. чипмейкер освоил технологию 10 нм.

Intel решила снизить стоимость новых процессоров еще до их выхода

Сроки появления чипов Comet Lake-S в продаже Intel не раскрывает. Флагманом новой линейки станет 10-ядерный Core i9-10900K. На данный момент неизвестно, как Intel планирует привлечь внимание потребителей к новой линейке своих процессоров. По данным ресурса Tom’s Hardware, она планировала реализовать в них поддержку интерфейса PCI-E 4.0 посредством чипсета, но в итоге отказалась от этой идеи на фоне ряда технических трудностей.

Работать процессоры Comet Lake-S будут в паре с наборами системной логики 400 серии. Топовым чипсетом серии станет Z490.

Непрекращающееся давление AMD

Intel на протяжении нескольких лет сдает позиции своему главному конкуренту, компании AMD, практически во всех сегментах рынка процессоров. AMD усиливает натиск, и в настоящее время Intel практически нечего противопоставить ей с точки зрения производительности и стоимости.

Проблемы у Intel начались в I квартале 2017 г., когда AMD выпустила свою 14-нанометровую архитектуру Zen первого поколения, приступив к активному захвату рынка путем выпуска доступных процессоров, не уступающих по своим возможностям продукции Intel.

Менее чем за три года действия AMD привели к тому, что Intel стала регулярно снижать цены на свою продукцию. Новую стратегию конкурентной борьбы компания начала активно применять в июне 2019 г. – на тот момент она снизила цены на Core i9-9900K, i7-9700K и i5-9600K на 10-15% в связи с выходом близких им по возможностям чипов AMD Ryzen 3000.

Следующим этапом стало двукратное снижение цен на игровые процессоры Cascade Lake-X с новой технологией Turbo Boost 3.0, о котором Intel объявила 2 октября 2019 г., по сравнению с предыдущим поколением. Так, цена флагманского чипа Core X нового десятого поколения – 18-ядерного Core i9-10908XE с тактовой частотой 3 ГГц и до 4,8 ГГц в турборежиме, заявлена на уровне $979. Для сравнения: прошлогодний флагманский 18-ядерный флагман Core i9-9980XE для игровых систем на момент выпуска предлагался по цене $1990. В конце октября 2019 г. Intel сообщила о намерении снизить цены и на эти чипы, чтобы немного сократить разницу в стоимости между двумя поколениями.

В целом, наибольшую активность в демпинге цен Intel проявила именно в октябре 2019 г. В этом месяце цены на процессоры девятого поколения серии Core F без интегрированной графики были снижены компанией на величину до 20% в зависимости от модели. Но этот пример никак не связан с AMD – путем снижения стоимости Intel исправила собственный просчет, связанный с ценовой политикой. Напомним, что когда эта серия была представлена в январе 2019 г., пользователей удивило, что модели с интегрированной графикой и без нее стоят одинаково.

Последним на момент публикации материала этапом ценовой борьбы Intel с AMD, как сообщал CNews, стало удешевление серверных процессоров Xeon Scalable второго поколения с поддержкой больших объемов оперативной памяти, пришедшееся на вторую половину января 2020 г. Попутно Intel прекратила выпуск некоторых менее дорогостоящих моделей, на которые у клиентов нет спроса. Анонс процессоров состоялся сравнительно недавно – в апреле 2019 г.