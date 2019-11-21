Western Digital представила новые устройства серии WD Purple

Western Digital представила карту WD Purple SC QD101 Ultra Endurance microSD, разработанную специально для компаний-производителей оборудования, дистрибуторов и установщиков на рынке камер видеонаблюдения. Компания также анонсировала новое устройство в линейке жестких дисков, совместимое с большинством систем безопасности — WD Purple HDD объемом 14 ТБ для систем видеонаблюдения.

По прогнозам IHS Markit Technologies, продажи профессиональных камер видеонаблюдения по всему миру вырастут с 140 млн до 224 млн в период с 2018 по 2023 год. Продажи камер с функцией хранения данных в среднем увеличатся примерно на 17% в год. Ожидается, что доля камер, поддерживающих разрешение 4K, вырастет по отношению к количеству сетевых камер с 3,6% (в 2018 году), до более чем 24% к 2023 году. Увеличение битрейта видео стандарта 4K по сравнению с 1080p до 5,7 раза иллюстрирует быстро растущую необходимость в увеличении объема памяти.

«Клиентам нужны долговечные, сверхъемкие, надежные устройства с функцией хранения информации для различных вариантов использования в системах общественной безопасности и аналитической работы искусственного интеллекта, — сказал Стефан Верваэт, старший директор подразделения Smart Video, Devices Group компании Western Digital. — Эти новые продукты оптимизируют технологию хранения для работы с разнообразными и динамичными потоками видеоданных на границе сети».

В линейке устройств хранения данных WD Purple компании Western Digital реализованы тщательно продуманные характеристики для обеспечения надежности работы с системами видеонаблюдения основного потока, работающими в режиме 24/7. Такие специализированные решения ориентированы на высокое качество и долговечность устройства для хранения потоков видеоданных, в отличие от пользовательских microSD карт или настольных жестких дисков.

В microSD карте WD Purple SC QD101 использована технология 96-слойной памяти 3D NAND. Карта устойчива к сбоям, повышенным нагрузкам и имеет высокую производительность, что делает устройство очень выгодным для покупки. Еще одно преимущество карты на растущем рынке видеонаблюдения — большой выбор устройств с различным объемом, до 512 ГБ.

Карта разработана для компаний-интеграторов и установщиков систем видеонаблюдения; идеальна для записи основного потока, а также резервного копирования/аварийного переключения; в совместимых камерах, монитор состояния карты позволяет установщикам и интеграторам оценивать оставшийся ресурс и своевременно выполнять необходимые действия. Доступны устройства объемом 32, 64, 128, 256 и 512 ГБ. Повышенная устойчивость для долгого и частого использования.

Устройства WD Purple объемом 14 ТБ, также как остальные жесткие диски линейки WD Purple, созданы для непрерывной работы 24/7 с данными систем видеонаблюдения высокой четкости. В устройствах используется эксклюзивная технология AllFrame от Western Digital, позволяющая улучшить захват видео, а также снизить количество ошибок, случаев распадения изображения и прерывания видео, которые могут возникнуть в системе записи видео. Диски WD Purple имеют усовершенствованную систему приоритезации потоков данных, поддерживая запись видео с нескольких камер (до 64 устройств) в режиме 24/7.

О доступности и ценах продуктов в РФ компания сообщит дополнительно