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Western Digital выпустила новый SSD-накопитель My Passport емкостью до 1 ТБ

Техника

Western Digital представила сегодня новый твердотельный накопитель My Passport под брендом WD емкостью до 2 ТБ. Выполненный в изящном металлическом корпусе и обеспечивающий головокружительную скорость обмена данными благодаря технологии NVMe новый портативный SSD-накопитель позволяет домашним и офисным пользователям хранить, использовать и защищать важный для них контент.

«Новый твердотельный накопитель My Passport имеет именно те характеристики – скорость, надежность и функционал, – которые пользователи ожидают от устройств, изготовленных нашей компанией, – сказала вице-президент направления «Решения для пользователей» компании Western Digital Сузан Парк. – Это мощное и технологически продвинутое решение подойдет активным создателям контента, кураторам и просто тем, кто страстно любит свое хобби, другими словами, всем, кто ищет способ работать с файлами быстро. Благодаря скругленным углам, волнообразной текстуре отделки панелей и сглаженным краям портативный SSD-накопитель My Passport удобно и легко носить с собой, более того, такой дизайн безусловно придает устройству все характерные черты отмеченного многими наградами модельного ряда My Passport от WD».

Твердотельный накопитель My Passport от WD был разработан «с нуля» для обеспечения надежной производительности с добавлением крупинки роскоши как во внешний вид, так и во внутреннее устройство. Рельефный металлический дизайн объединяет в себе стиль и надежность. Модель представлена в нескольких цветах, включая серый, синий, красный и золотой. Пользователи смогут выбрать то оформление, которое лучше всего отражает их индивидуальность и стиль.

Характеристики нового SSD-накопителя My Passport отвечают всем потребностям и желаниям клиентов: высокая скорость благодаря технологии NVMe: скорость чтения до 1050 МБ/с, скорость записи до 1000 МБ/с; защищенное паролем аппаратное шифрование AES с длиной ключа 256 бит для защиты ценного контента без лишних хлопот; встроенная защита от ударов и вибрации, защита от падения с высоты до 1,98 метра; встроенное ПО облегчает резервное копирование тяжелых файлов на ваш накопитель или в сервисный профиль в облаке; технология USB 3.2 Gen2 с кабелем USB-C и адаптером USB-A; готов к использованию прямо их коробки и совместим с Mac и ПК.

SSD-накопитель My Passport поставляется с пятилетней ограниченной гарантией и доступен для заказа в объемах 500 ГБ и 1 ТБ в сером цвете по всему миру в отдельных интернет-магазинах и рознице, дополнительные цвета и объемы появятся позже в этом году.



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