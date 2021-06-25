С сетевых накопителей Western Digital стали массово исчезать данные. Компания рекомендует просто отключить их от интернета

Пользователи сетевые накопителей WD My Book Live стали терять всю информацию на них без возможности восстановления. Устройства автоматически откатываются к заводским настройкам, и у Western Digital пока нет решения этой проблемы. Она предлагает пользователям просто отключить накопители от сети, то есть лишиться их основной функции.

Нет информации – нет проблемы

Владельцы сетевых хранилищ данных (Network Attached Storage, NAS) Western Digital My Book Live стали жаловаться на полное исчезновение данных с них. По информации Bleeping Computer, многочисленные устройства стали без участия пользователя возвращаться к заводским настройкам. Этот процесс приводит к полному уничтожению информации в памяти накопителей.

Проблема стала массовой, и пользователи стали обсуждать ее на форуме Western Digital. Тему поднял участник под псевдонимом sunpeak. С его слов, купленный им много лет назад NAS My Book Live годами работал без сбоев, будучи подключенным к домашней локальной сети.

24 июня 2021 г. sunpeak обнаружил, что его 2-терабайтное хранилище оказалось абсолютно пустым. До этого дня накопитель был почти полностью заполнен данными, теперь же они все исчезли.

Хранить информацию на таких накопителях стало небезопасно. Лишиться ее можно за секунду

Sunpeak обратил внимание еще и на то, что он не смог залогиниться в веб-панель администрирования своего NAS. Система не авторизовала его ни с правильным паролем, ни с базовой связкой admin/admin.

Что говорят другие пользователи

На пост sunpeak отреагировали и другие владельцы WD My Book Live. Тема насчитывает десятки ответов, среди которых немало сообщений, подтверждающих наличие у пользователей такой же проблемы.

Тема, с которой все началось

Столкнуться с подобным могут жители любой страны мира. К примеру, в треде есть ответ от пользователя Pascalclem, живущего во Франции, и его My Book Live тоже потерял все данные.

В ряде случаев пользовательские My Book Live получали удаленную команду на сброс до заводских настроек. Кто рассылал ее, пока остается неизвестным.

Некоторые пользователи, посмотревшие логи своего NAS, увидели, что команда на удаление всех данных была получена их My Book Live в 3 часа ночи, когда они спали.

Кто виноват

В теме sunpeak на форуме Western Digital пользователи начали искать причины происходящего. Самыми популярными оказались две версии, одна из которых затрагивает непосредственно Western Digital.

В логах накопителя отобразилось время поступления удаленной команды на сброс настроек

Пользователи предположили, что неизвестные хакеры провели успешную атаку на серверы компании и разослали команду на сброс до заводских настроек с них. Вторая версия заключается в распространении неизвестного вируса, поражающего только NAS линейки My Book Live.

Компания Western Digital пока отрицает версию о взломе серверов. В то же время с предположением пользователей о вирусе она согласна, о чем говорится ее официальном заявлении.

«Western Digital определила, что некоторые устройства My Book Live Live скомпрометированы вредоносным программным обеспечением. В некоторых случаях эта компрометация приводила к сбросу настроек до заводских, который, по всей видимости, стирает все данные на устройстве», - сообщили представители компании.

Спасения нет

На момент публикации материала ни у пользователей, ни у Western Digital не было на руках готового решения, которое помогло бы избавиться от проблемы «самоочищения» хранилищ My Book Live. Единственное, что предложили специалисты компании – это отключить эти NAS от сети и интернета, пока источник проблемы не будет выявлен.

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Другими словами, Western Digital предложила лишить My Book Live их основной функции и превратить NAS в обычный внешний жесткий диск. Усугубляется тем, что поддержка накопителей данной линейки была прекращена еще в 2015 г., то есть обновление прошивок для них не выходило шесть лет.

Полный текст заявления Western Digital

Впрочем, это не исключает вероятности, что проблема может скрываться как раз в прошивке шестилетней давности. Хакеры могли обнаружить в ней брешь лишь недавно. Western Digital пообещала выпустить патч для всех My Book Live, устраняющий выявленную проблему, как только специалисты поймут, с чем она связана.

Пока что единственный способ избежать потери данных – это действительно отключить My Book Live от сети. Для надежности также следует сделать резервную копию всех данных на накопитель другой линейки или другого производителя.

Western Digital не ценит пользователей

Western Digital – один из трех оставшихся производителей жестких дисков в мире наряду с Seagate и Toshiba. По итогам I квартала 2021 г. она отгрузила 23,2 млн винчестеров (статистика Forbes), уступив Seagate с ее 27,4 млн и обогнав Toshiba, реализовавшую 13,5 млн HDD.

За последний год Western Digital неоднократно становилась фигурантом скандалов, так или иначе связанных с ее жесткими дисками. Например, в начале сентября 2020 г. выяснилось, что она давно перестала указывать фактическую скорость вращения шпинделя некоторых своих продуктов. Вместо нее компания теперь использует очень расплывчатую характеристику «класс производительности». Таким образом, при покупке устройства на 5400 RPM существует вероятность приобрести диск на 7200 RPM.

В апреле 2020 г. CNews писал, что Western Digital использует дешевую технологию записи, из-за которой диски «тормозят» и отказываются вставать в RAID. Это коснулось младших моделей HDD серии Red, в которой компания применяет технологию записи SMR. При этом в документации к данным накопителям этот факт компания предпочла скрыть. Более того, ее представители лишь совсем недавно признали факт применения SMR, хотя ранее упорно его отрицали. В конце мая 2020 г. ситуация с дисками WD Red переросла в коллективный судебный иск.

Жесткие диски теряют популярность

Потребители все чаще отдают предпочтение современным твердотельным накопителям (SSD) при покупке нового носителя информацию. Жертвуя объемом в сравнении с HDD, они получают взамен гораздо более высокую скорость передачи данных и повышенную защищенность от ударов и падений.

WD занимает второе место в мире (из трех) по числу отгруженных HDD в I квартале 2021 года

В результате поставки жестких дисков проседают из года в год. По данным Forbes, в I квартале 2021 г. WD, Seagate и Toshiba в сумме отгрузили 64,1 млн винчестеров всех классов, что на 8,8% меньше показателей IV квартала 2020 г. Продажи непосредственно WD тоже сократились. 23,2 млн винчестеров – ее результат за первую четверть 2021 г., тогда как за этот же период 2020 г. она реализовала 24,4 млн HDD.