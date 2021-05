Всех мировых производителей HDD обвинили в тайном сотрудничестве с запрещенной Huawei

Huawei, находящаяся под санкциями США, продолжает выпускать технику, в которой используются жесткие диски. При этом она из-за американских запретов она не может получать их напрямую от Toshiba, Seagate и Western Digital. Власти США начали расследование – они допускают, что эти компании тайно сотрудничают с Huawei, не имея на то лицензии.

Производители накопителей под прицелом властей

Компании Toshiba, Seagate и Western Digital попали во внимание американских властей из-за возможного тайного сотрудничества с Huawei. Сенатор Комитета по торговле США Роджер Уикер (Roger Wicker), пишет The Register, заметил, что Huawei по-прежнему выпускает большое количество устройств с жесткими дисками, несмотря на прямой запрет Toshiba, Seagate и Western Digital работать с ней.

Toshiba, Seagate и Western Digital – это единственные оставшиеся в мире производители винчестеров. В августе 2020 г. власти США запретили ИТ-компаниям со всего мира, в продукции которых используются американские технологии, работать с Huawei. Эти ограничения вступили в силу 14 сентября 2020 г.

Seagate и Western Digital – это американские компании, и они попадают под новые правила руководства своей страны по умолчанию. Toshiba зарегистрирована в Японии, но тоже вынуждена следовать требованиям – в ее винчестерах используются патенты, полученные от Western Digital. Теперь им необходимо получить лицензию на отгрузку накопителей Huawei.

Источник поставок жестких дисков для Huawei пока не выявлен

Откуда Huawei берет жесткие диски, на момент публикации материала известно не было. Роджет Уикер инициировал расследование, первым этапом которого стал письменный запрос, направленный во все три компании.

По данным аналитической компании TrendFocus, в I квартале 2021 г. Seagate стала крупнейшим производителем жестких дисков в мире, реализовав 27,54 млн накопителей, включая устройства потребительского и корпоративного классов. Western Digital заняла вторую тройку с результатом 23,09 млн, а Toshiba со своими 13,54 млн замкнула тройку.

Письма производителям HDD

Роджер Уикер задал Seagate, Toshiba и Western Digital по четыре вопроса. В первом он поинтересовался, считают ли компании, что новые правила запрещают отгрузку жестких дисков Huawei или любому аффилированному лицу без лицензии (Does your company believe that the Final Rule prohibits shipment of hard disk drives to Huawei or any affiliate without a license?). Затем Уикер прямо спросил, продолжили ли компании поставлять Huawei винчестеры после начала действия новых правил (Has your company continued shipping hard disk drives that are the direct products of technology or software subject to the EAR in question to Huawei or any affiliate after September 14, 2020?).

Третий вопрос звучал так: «Подавала ли ваша компания заявку на получение лицензии на отгрузку продуктов в Huawei или какому-либо аффилированному лицо после 14 сентября 2020 г.?». В случае положительного ответа Уикер попросил производителей HDD указать текущий статус заявки. (Has your company submitted a licensure application to ship covered products to Huawei or any affiliate after September 14, 2020? If yes, please also explain the status of your application.).

Письмо Уикера, адресованное производителям накопителей. Нажмите для увеличения

Последний вопрос, на который предстоит ответить производителям жестких дисков: «Интегрирует ли ваша компания полупроводниковую продукцию в свои жесткие диски, которые затем будут встроены в жесткие диски для последующей отправки в Huawei или любую аффилированную компанию?» (Does your company incorporate semiconductor products into its hard disk drives that the supplier knows or should know would then be incorporated into hard disk drives for subsequent shipment to Huawei or any affiliate?).

Каждой из трех компаний Роджер Уикер дал меньше двух недель на подготовку ответов. Они должны будут предоставить их не позднее 21 мая 2021 г.

Реакция компаний

Неназваный представитель Western Digital сообщил The Register, что компания прекратила отгрузку накопителей Huawei сразу после вступления в силу новых ограничений. «Мы прекратили поставки в Huawei в середине сентября 2020 г. в соответствии с новыми правилами, опубликованными Министерством торговли (США – прим. CNews). Тогда же мы запросили лицензию на отправку продуктов Huawei. Наша заявка все еще находится на рассмотрении», – рассказал он.

Казахстан хочет защитить внутренний рынок от экспансии глобальных ИТ-игроков Бизнес

Ситуация с остальными компаниями на 13 мая оставалась неизвестной. Toshiba от комментариев отказалась, а Seagate не отреагировала на запрос The Register.

С другой стороны, финдиректор Seagate Джанлука Романо (Gianluca Romano, находится в должности с января 2019 г.) еще в сентябре 2019 г. заявил, что Seagate пока не подавала заявку на получение лицензии. Он сообщил об этом в телефонном разговоре с Deutsche Bank, уточнив, что Seagate пока оценивает все возможные выходы из ситуации. «Я не вижу для нас каких-либо особых ограничений с точки зрения возможности продолжать поставки Huawei», – добавил финдиректор Seagate.

Как США уничтожают Huawei

Huawei для США – это рычаг давления на Китай в торговой войне, развязанной в 2018 г. бывшим американским президентом Дональдом Трампом (Donald Trump). Первую атаку на компанию он провел в мае 2019 г., когда запретил американским ИТ-компаниям сотрудничать с ней. В результате Huawei, помимо прочего, лишилась доступа к мобильным сервисам Google.

В мае 2020 г. Трамп вышел на новый уровень войны и, пользуясь законами своей страны, запретил тайваньскому производителю полупроводников TSMC выпускать процессоры для Huawei, что стало для нее серьезным ударом. Запрет вступил в силу в сентябре 2020 г., и в период с мая по конец августа 2020 г. Huawei активно запасала чипы, чтобы иметь возможность выпускать смартфоны и другую технику после начала действия санкций.

Не исключено, что Huawei поступила так же и в случае с жесткими дисками. Это и предстоит выяснить Роджеру Уикеру. Он также хочет понять, продолжает ли Huawei получать накопители напрямую от производителей, или же она переключилась на поставки через посредников, например, через крупные сети распространения.