Western Digital представила новую платформу безопасности ArmorLock

Western Digital представила платформу безопасности ArmorLock. Платформа шифрования и безопасности данных ArmorLock, в корне меняющая подход к защите информации. Эта платформа призвана решить различные проблемы с безопасностью, возникающие при развертывании хранилищ, в которых уделяется особое внимание к высокопроизводительной обработке больших объемов данных и сохранности особо ценной информации в таких важных отраслях нашей жизни как: финансы, госуправление, здравоохранение, корпоративные информационные технологии, юриспруденция, СМИ и конечно же развлечения. Поскольку актуальность вопросов сохранности данных будет только возрастать, Western Digital планирует внедрять платформу и в другие собственные решения для хранения информации.

Первым продуктом, оборудованным этой новейшей технологией, стал SSD-накопитель G-Technology с поддержкой NVMe и шифрованием ArmorLock, разработанный в качестве простого в использовании и высокопроизводительного решения для хранения данных, обеспечивающего высокий уровень безопасности и предназначенного для профессионалов отрасли медиа- и развлечений. Опасаясь, что их интеллектуальная собственность может незаконным образом попасть в сеть студии, агентства и конечно инвесторы ищут более надежные способы защиты критически важного контента. При этом до недавнего времени основное внимание в отрасли уделялось безопасности облачных серверов, из-за чего важнейшие коммерческие данные, хранящиеся на переносных устройствах, по-прежнему оставались уязвимыми.

В отличие от систем шифрования на основе пароля, чье вмешательство тормозит рабочий процесс и мешает поддержанию бесперебойного доступа к цифровым активам, платформа безопасности ArmorLock обеспечивает беспрецедентный уровень охраны данных, позволяющий владельцу контента контролировать, кто и как получает к нему доступ. В NVMe SSD-накопителях с шифрованием ArmorLock эта технология работает просто, надежно и быстро.

«Цифровые активы являются ключевым конкурентным преимуществом наших клиентов, поэтому во многих отраслях предлагаемые решения обязательно должны поддерживать шифрование этих ресурсов. Мы создали платформу безопасности ArmorLock, потому что уверены в необходимости предложить миру новые фундаментальные технологии, которые обеспечивают конфиденциальность данных и защищают их от утечки, не нарушая при этом бесперебойный доступ к ним», – сказал старший вице-президент и генеральный менеджер направления «Решения и продукты для пользователей» компании Western Digital Джим Велш. – Объединив новую платформу с нашими передовыми NVMe SSD-продуктами, мы предложили решение наболевших проблем наших пользователей, которые ищут варианты, позволяющие одновременно и защитить плоды их творческой деятельности, сохранять и использовать большие объемы данных на высокой скорости».

Технический директор Mission Digital Том Митчелл отметил: «Мы всегда предпочитали диски с технологией G-Technology, потому что в них использованы добротные компоненты, обеспечивающие повышенную надежность и производительность. Поскольку крупные студии и стриминговые сервисы внимательно относятся к защите своего контента, мы наблюдаем серьезный сдвиг в сторону шифрования мультимедийного контента, которое в некоторых случаях сопряжено со снижением производительности из-за программного шифрования. Технология ArmorLock – это прекрасное решение для таких нужд, поскольку предлагаемый с ней накопитель быстрый, долговечный, не боится воды, надежный и зашифрованный! Это как раз тот диск, который так был нужен всей отрасли».

Платформа ArmorLock поднимает безопасность на новый уровень. Без лишних проблем

Платформа безопасности ArmorLock демонстрирует приверженность Western Digital выпуску решений для хранения данных, совместимых с качественно новыми продуктами, обеспечивающими высокую степень безопасности и доступными для самого широкого круга пользователей. Вся концепция ArmorLock выстроена всего жизненного цикла: от собственного производства до установки на месте эксплуатации без дополнительных настроек и обновлений конфигурации. И главное - управление ключами, которое завязано напрямую на аппаратные модули безопасности, таких же как в некоторых новейших смартфонах и ноутбуках с их биометрическими решениями для контроля доступа. Будучи специально разработанной как инструмент, облегчающий управление критическими данными. Платформа ArmorLock устраняет необходимость выбора между быстрым доступом к данным и их шифрованием, поскольку позволяет решить обе задачи одновременно!

Основываясь на опыте, накопленном благодаря участию в таких проектах как RISC-V и OpenTitan, компания Western Digital недавно объявила о переводе в open source Sweet B - высокопроизводительной корневой криптографической библиотеки, лежащей в основе платформы безопасности ArmorLock. Sweet B разработана для обеспечения кардинально нового уровня безопасности и надежности и использующая криптографию на эллиптических кривых. В репозитории на GitHub можно найти документацию, полный тестовый комплект и результаты независимого аудита, проведенного исследовательской фирмой в области безопасности Trail of Bits.

Ключевые характеристики платформы безопасности ArmorLock: технологии производства, создающий в каждом устройстве доверенную основу и цифровой сертификат подлинности; простые обновление прошивки, напрямую через приложение ArmorLock; проверенный исследователями в области безопасности основной модуль криптографии с открытым исходным кодом.

Возможность установки программ управления в собственной «песочнице» для компьютеров и смартфонов – через собственные магазины приложений; использование беспроводных и проводных соединений с автоматической настройкой параметров сертификата безопасности. Безпарольная аутентификация, технология обмена ключами безопасности, обеспечивающие шифрование хранилища с биометрической аутентификацией через аппаратные модули безопасности; управление не разглашаемыми ключами шифрования, которое защищает вашу конфиденциальность даже в случае утери или кражи устройства ArmorLock.

Высокая степень безопасности с высокой скоростью и технологией NVMe

Обеспечивая скорость чтения и записи до 1000 Мбайт/с через USB-порт SuperSpeed 10 Гбит/с, NVMe SSD-накопители с шифрованием ArmorLock задают новый стандарт для продуктов с быстрым шифрованием, предлагая решение, в котором одновременно реализованы простота использования и безопасность с не разглашаемыми ключами следующего поколения. С помощью приложения ArmorLock пользователи могут дистанционно разблокировать устройство с помощью телефона, используя распознавание лиц, по отпечатку пальца или с помощью код-пароля от самого телефона, а значит потерянный пароль больше не станет причиной срыва сроков сдачи проекта. SSD-накопитель обеспечивает шифрование, не нарушая при этом рабочих процессов- ведь для совместной работы теперь не нужно вводить PIN-код к диску.

Кроме того, мобильные и десктопные приложения ArmorLock дают возможность сетевым администраторам конфигурировать и управлять большим количеством дисков и множеством пользователей, контролируя их права доступа. Уровень безопасности нового поколения, реализованный в устройствах ArmorLock, дает рабочим группам возможность авторизовать удаленных пользователей до начала совместного использования дисков, используя мессенджеры и сервисы электронной почты; такой функционал особенно важен при одновременной работе над проектом нескольких команд и необходимости гарантировать безопасность контента при его перевозке между локациями.

Другие ключевые характеристики NVMe SSD-накопителей с шифрованием ArmorLock и приложения ArmorLock: простая настройка и разблокировка с помощью установленного на ваш смартфон приложения ArmorLock; 256-битное аппаратное шифрование высокой криптостойкости AES-XTS; безопасное удаление и переформатирование дисков под вашу любимую файловую систему за один шаг; показ последнего известного местоположения диска на карте; постоянное поддержание должного уровня безопасности благодаря обновлениям на месте эксплуатации, улучшения, новые функции; сверхвысокая долговечность благодаря защите от пыли и влаги по стандарту IP67, защите от падения с высоты до 3 метров и сопротивления на сжатие до 453,59 кг.