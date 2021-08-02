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Western Digital выпустила компактный портативный SSD-накопитель Elements SE

Western Digital анонсировала SSD-накопитель WD Elements SE — новое портативное решение для хранения данных, объединяющее в себе компактный формат и производительность. Это миниатюрное устройство станет прекрасным решением для тех пользователей, кто давно искал портативный диск для быстрого перемещения файлов. Покупатели SSD-накопителя WD Elements SE смогут по своему усмотрению переносить информацию между ноутбуками, настольными компьютерами и другими устройствами, как для рабочих целей, так и для личного пользования.

«В течение долгого времени далеко не все пользователи могли без проблем позволить себе купить твердотельный накопитель, — отметил старший менеджер по маркетингу продукции в регионе EMEA Фабрицио Келлер. — В Western Digital мы стремимся сделать технологию SSD-накопителей более доступной для потребителя. Люди не должны принимать сложное решение, выбирая между доступностью, производительностью и функциональной надежностью бренда, которому они могут доверять, именно поэтому вывод SSD-накопителя WD Elements SE на местный рынок стал для нас такой важной вехой».

Благодаря скорости чтения до 400 МБ/с и объему до 2 ТБ новый портативный SSD-накопитель позволяет клиентам быстро переносить объемные файлы, каждый день освобождая место для новых свершений. Функция plug-and-play означает, что диск готов к использованию прямо из коробки и может быть легко интегрирован в любой рабочий процесс.

Отличительной чертой SSD-накопителя WD Elements SE является миниатюрный портативный корпус, защищающий устройство от падения с высоты до 2 метров, поэтому этот диск подходит для пользователей, ведущих активный образ жизни. Диск поставляется с ограниченной международной трехлетней гарантией.

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