Western Digital представила новые решения в области сетевого хранения данных

Western Digital представила новые NAS-решения для хранения данных, которые подойдут для малых предприятий и домашних офисов. Это твердотельные накопители WD Red, которые повышают производительность, дают возможность кэширования в гибридной среде NAS, а также новые модели жестких дисков WD Red и WD Red Pro с емкостью, увеличенной до 14 ТБ.

С ростом виртуализации хранилищ данных, наличие 10-гигабитного стандарта Ethernet сети (10GbE) и более высокой скорости соединения становятся необходимыми функциями в современных системах NAS. Скорость SSD накопителей приобретает решающее значение для минимизации потерь производительности в системах с быстрыми каналами передачи данных.

Долговечность, скорость и емкость становятся весьма важными факторами при выборе устройств хранения данных, удовлетворяющих требованиям таких систем. Основываясь на проверенной надежности продуктов линейки Western Digital WD Red, были созданы новые решения, которые способны превратить слабые места систем сетевого хранения данных в преимущество для конечного пользователя. Твердотельный накопитель WD Red SA500 в качестве решения для кэширования в системе NAS помогает повысить производительность, в то время как новые жесткие диски WD Red и WD Red Pro с увеличенной емкостью обеспечивают больше места для хранения данных на одном устройстве NAS.

«Повышение производительности систем NAS позволяет передать большее количество информации и контента за меньшее время, поэтому малые предприятия могут работать более эффективно и, как следствие, увеличивать свой доход, – сказал Зив Пас, старший директор по маркетингу клиентских вычислительных сегментов компании Western Digital. – Увеличение емкости в сочетании с оптимизированным ресурсом продуктов линейки WD Red позволяют эффективно работать с файлами большего размера и снизить влияние факторов, ограничивающих пропускную способность хранилища. Для пользователей, работающих над большими проектами, WD Red SSD дает возможность создать гибридную среду NAS, в которой SSD будет служить механизмом кэширования больших и часто используемых файлов».

Новейший SSD-накопитель WD Red SA500 NAS SATA предлагает емкость от 500 ГБ до 4 ТБ и создает условия для оптимизации 10-гигабитного стандарта Ethernet сети (10GbE), а также кэширования в системах NAS для быстрого доступа к часто используемым файлам. Благодаря устойчивости к большим нагрузкам чтения и записи, систему NAS можно использовать в формате 24/7. SSD-накопитель поддерживает технологию обработки транзакций в реальном времени (OLTP), дает возможность создания многопользовательской инженерной среды, рендеринга фотографий и редактирования 4K и 8K видео.

В качестве дополнения к SSD накопителю WD Red SA500 NAS SATA, жесткие диски WD RED NAS HDD с емкостью, увеличенной до 14 ТБ, разработаны для NAS-систем с количеством отсеков до восьми штук. Данное решение подойдет для небольших фирм и домашних офисов, которые планируют использовать NAS в режиме 24/7. Жесткий диск WD RED NAS HDD поддерживает нагрузку до 180 ТБ в год.

Аналогично дискам WD Red, жесткие диски WD Red Pro NAS HDD разработаны специально для сетевых хранилищ NAS, но с более высокими требованиями к нагрузке, скорости и надежности. Жесткие диски WD Red Pro NAS имеют емкость до 14 ТБ и поддерживают системы до 24 отсеков. Благодаря технологии 3D Active Balance Plus и элементам управления исправлением ошибок с технологией NASware 3.0, диск работает с повышенной надежностью.