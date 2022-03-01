Выпущен супервместительный потребительский жесткий диск с огромным SSD внутри

Western Digital встроила в жесткий диск 64 ГБ скоростной флеш-памяти, как у многих твердотельных накопителей. Сам HDD вмещает 20 ТБ информации, и это потребительское решение – его можно установить в компьютер или домашнее файловое хранилище. Для надежности в жестком диске используется проверенная временем технология магнитной записи CMR.

Два накопителя в одном

Компания Western Digital выпустила потребительский жесткий диск гигантского объема со встроенной флеш-памятью, по объему не уступающей ряду SSD-накопителей. Как пишет портал Tom’s Hardware, несмотря на внушительные возможности, новинка Western Digital ориентирована именно на обычных потребителей, а не на корпоративных клиентов.

Творение Western Digital вмещает 20 ГБ информации на своих пластинах. Чтобы добиться этого, разработчики уместили в стандартном 3,5-дюймовом корпусе девять пластин по 2,2 ТБ каждая. Попутно в новом представителе линейки Red Pro есть флеш-память современного стандарта UFS емкостью 64 ГБ. Другие спецификации памяти, включая скорости чтения и записи, компания не раскрывает.

Иными словами, Western Digital разработала так называемый «гибридный» жесткий диск. Флеш-память в такого рода накопителях используется для ускорения работы дисковой подсистемы. В нее помещаются наиболее часто используемые файлы, в том числе и файлы операционной системы, так как флеш-память всегда быстрее механики жесткого диска.

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Новый накопитель относится к серии Red Pro и имеет индекс WD201KFGX. По задумке производителя, он должен использоваться в сетевых хранилищах (NAS), но совершенно ничего не мешает установить его в системный блок или превратить в портативный носитель информации.

На сайте Western Digital такой накопитель продается за $500. Когда и по какой цене новинка компании будет продаваться на территории России ввиду сложившейся ситуации остается неизвестным. Гарантия на накопитель составляет пять лет.

Почти классический жесткий диск

Универсальность подключения нового WD Red Pro достигается за счет использования обычного интерфейса SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с. Он полностью совместим с первыми двумя ревизиями интерфейса, что позволяет устанавливать накопитель даже в древние по современным меркам компьютеры.

Другое дело, что подключение к SATA I и SATA II не даст добиться высокой скорости передачи информации, да и по SATA III она в данном случае не превышает 268 МБ/с. В сравнении с современными SSD-дисками это совсем мало, но тут все упирается в номинальную емкость – в этом плане потребительские твердотельные накопители пока еще проигрывают винчестерам.

Внутри 20-терабайтного Western Digital Red Pro есть отдельный буфер памяти на 512 МБ. Скорость шпинделя стандартная для винчестеров потребительского уровня – 7200 оборотов в минуту. Данный HDD рассчитан нагрузку до 300 ТБ в год.

Никаких подводных камней

По данным Tom’s Hardware, в своей новинке Western Digital использует стандартную технологию записи CMR (Conventional Magnetic Recording) – магнитную запись без перекрытия дорожек. В контексте жесткого диска, ориентированного в первую очередь на использование в составе файлового сервера, это особенно важно.

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В апреле 2020 г. CNews писал, что все крупнейшие производители HDD использовали в жестких дисках для сетевых файлохранилищ черепичную технологию записи (SMR, Shingled Magnetic Recording. Она применяется с целью повышения плотности записи данных, что позволяет умещать большее количество информации на каждой пластине винчестера. По своей специфике она радикально отличается от более популярных технологий записи CMR и PMR.

Многие файловые серверы частично или полностью несовместимы с SMR-винчестерами. В итоге они или просто не выполняют свою функцию в составе хранилища, либо работают медленнее, чем требуется.

В своем новом жестком диске WD решила не экспериментировать с технологиями записи

В этом скандале оказались замешаны компании Toshiba, Seagate и Western Digital. Для последней это вылилось в угрозу судебных исков.

Что предлагают конкуренты

Другие производители жестких дисков тоже имеют в своем арсенале 20-терабайтные модели. Например, в конце января 2022 г. компания Seagate выпустила HDD емкостью 22 ТБ. Но, если новый WD Red Pro способен работать в обычных ПК, то детище Seagate обычные потребители использовать не смогут.

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CNews писал, что Seagate создавала этот накопитель с прицелом на крупных операторов дата-центров, а также на облачные сервисы. Другими словами, жесткий диск ориентирован на использование в ЦОДах, но никак не в домашних хранилищах и компьютерах.

Кроме того, этот жесткий диск требует специального программного обеспечения для правильной работы. Плюс ко всему, в нем используется технология черепичной записи.