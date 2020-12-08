Western Digital заключила партнерство с Raidix

Western Digital начала партнерские отношения с Raidix, компанией по разработке программного обеспечения (ПО) для СХД, с целью максимально раскрыть потенциал своих устройств хранения данных с поддержкой Non-Volatile Memory Express (NVMe) при их использовании в RAID-массивах. NVMe RAID с ПО Raidix обеспечивает до 10 млн операций ввода-вывода в секунду (IOPs) с 20 дисками, поддерживая при этом широкий спектр уровней RAID для повышения производительности и защиты целостности данных.

Партнерство с Raidix является позитивным шагом для корпоративных клиентов и поможет как интеграторам, так и компаниями, предоставляющим облачные сервисы, в переходе с систем хранения, использующих протокол Serial ATA (SATA), на более быстрые решения с поддержкой NVMe, характеризующиеся значительно более высокой производительностью и малыми значениями задержки.

SSD-накопители с поддержкой NVMe обеспечивают высокую скорость, но во всех корпоративных системах к устройствам хранения также предъявляются повышенные требования в части защиты данных. В таком случае для реализации функциональности RAID нужен отказоустойчивый массив с минимальным снижением производительности.

Установив ПО ERA от Raidix, пользователи смогут реализовать программные возможности RAID на NVMe SSD-накопителях Ultrastar от Western Digital. Это позволит им одновременно защитить данные и максимально раскрыть потенциал производительности NVMe-устройств, избежав ненужных узких мест между центральным процессором (CPU) и СХД.

По прогнозам отраслевой аналитической компании IDC, к 2023 г. доля отгруженных NVMe SSD-накопителей превысит 79% от всего рынка. Направляя обрабатываемые данные в векторные регистры многоядерных процессоров, решение Raidix для RAID-массивов с поддержкой NVMe обеспечивает быстрое вычисление контрольных сумм, что позволяет избежать снижения производительности системы при высокой нагрузке и в режиме восстановления массива.

В общем смысле это помогает компаниям масштабировать инфраструктуру для удовлетворения пиковых потребностей при использовании таких решений как интеллектуальная бизнес-аналитика, анализ данных, виртуализация и ИСУП.

Владельцы накопителей Western Digital с поддержкой NVMe смогут получить ПО Raidix бесплатно для восьми устройств Western Digital.

Директор по развитию бизнеса Western Digital в регионе Европа, Ближний Восток, Африка и Индия (EMEAI) Давид Вилла сказал: «Поскольку мы неизменно стремимся предлагать нашим клиентам самые лучшие решения для работы с большими объемами данных, возможность максимально использовать потенциал наших SSD-накопителей Ultrastar с поддержкой NVMe играет для нас важнейшую роль. Мы находимся в постоянном поиске новых способов повысить производительность наших решений для хранения и уровень достоверности данных, и объявленное партнерство с Raidix – еще один шаг на этом пути. Устаревшие решения для хранения данных на SATA не лучшим образом походят для работы в уже привычных для клиентов корпоративного класса условиях повсеместного распространения данных и облачных хранилищ. В рамках этого партнерства клиенты получат экономически рентабельное и надежное RAID-решение для перевода своих СХД с протокола SATA на высокоскоростную спецификацию NVMe».

Вице-президент по международным продажам Raidix Сергей Федоров отметил: «Перспективные технологии, такие как интернет вещей (IoT) и 5G, вынуждают компании сталкиваться с постоянным увеличением объемов данных, в таком контексте масштабируемость и эффективность работы СХД приобретают особое значение, а оптимизированное NVMe-решение позволяет прекрасно удовлетворить данные потребности. Мы с энтузиазмом вступаем в партнерство с Western Digital и готовы предложить нашим клиентам высокопроизводительные решения для RAID, в которых эффективно использовано и наше ПО, и продукция одного из самых надежных и уважаемых производителей накопителей в отрасли. SSD-накопители с поддержкой NVMe до сих пор используются недостаточно широко, в особенности если речь идет о сетевых СХД. Мы уверены, что с помощью нашего ПО для RAID компании смогут своевременно и гладко перейти на высокопроизводительные NVMe RAID-решения для СХД, отвечающие современным требованиям к работе с данными».