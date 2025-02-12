HDD крупнейших производителей не выдерживают реальных условий эксплуатации и ломаются. Исследование показало, какие хуже всех

Винчестеры всех основных вендоров по итогам 2024 г. показали довольно высокий процент отказа – чем он выше, тем ниже надежность накопителя. В антилидерах по конкретным моделям – Seagate на 16 ТБ, но самый худший бренд – HGST. На это указывает статистика облачного провайдера Backblaze, который публикует отчеты о собственном опыте эксплуатации HDD.

Худшие из оставшихся

Жесткие диски (HDD), давно доказавшие свою ненадежность на фоне твердотельных накопителей (SSD), продолжают приводить все новые аргументы в пользу опасности их использования для хранения данных. Как пишет Tom’s Hardware, облачный провайдер Backblaze опубликовал рейтинг самых часто ломающихся винчестеров по отдельным моделям и по брендам в целом, и ни одной из трех оставшихся на этом рынке компаний похвастаться, по большому счету, нечем.

Backblaze годами собирает статистику отказов HDD в своих серверах и регулярно публикует ее, отражая реальный опыт эксплуатации. В размещенном ею в интернете в августе 2024 г. отчете она сделала акцент на том, что находящиеся в ее собственности винчестеры стали ощутимо чаще выходить из строя – то есть выросла так называемая «годовая частота отказов» (annualized fail rate, AFR).

На тот момент в ее распоряжении было около 285 тыс. дисков, а к концу 2024 г. их стало около 301,1 тыс. За весь 2024 г. компания установила в свои серверы более 53,3 тыс. новых HDD, в том числе и на замену вышедшим из строя.

Лидеров больше нет

Если рассматривать отчет Backblaze только за IV квартал 2024 г., то самый высокий показатель AFR, от 4,5% и выше, продемонстрировали четыре HDD – HGST (дочерний бренд Western Digital) на 12 ТБ (HUH7212ALN604) и три диска Seagate емкостью 10 (ST10000NM0086), 12 (ST12000NM0007) и 14 ТБ (ST14000NM0138).

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Средний показатель AFR по всем винчестерам составил 1,35%.

При этом пять моделей HDD ни разу не вышли из строя за последнюю четверть 2024 г. Это 4 ТБ HGST (HMS5C4040ALE640) и квартет Seagate – 8 ТБ (ST8000NM000A), 14 ТБ (ST14000NM000J), 16 ТБ (ST16000NM002J) и 24 ТБ (ST24000NM002H).

Результаты за весь 2024 г. намного менее радужные. Например, жесткий диск Seagate емкостью 12 ТБ (ST12000NM0007) имеет худший показатель AFR как за IV квартал 2024 г., так и за весь год. Упомянутые выше модели емкостью 14 ТБ (ST14000NM0138) и 10 ТБ (ST10000NM0086), а также накопитель HGST на 12 ТБ (HUH7212ALN604) показали плохие результаты в годовой таблице AFR.

Ломаются все, но прогресс имеется

Согласно предоставленным Backblaze данным, в 2024 г. не было ни одной модели винчестера с нулевым уровнем отказов. Лишь HDD Seagate вместимостью 16 ТБ (ST16000NM002J) максимально приблизился к этому показателю – благодаря тому, что в III квартале 2024 г. из строя вышел лишь один такой накопитель, его общегодовая AFR упала до 0,22%.

Средний уровень AFR по итогам 2024 г. составил 1,57%, с учетом показателей всех моделей HDD на балансе Backblaze. В этом плане показатели немного лучше в сравнении с 2023 г., кода суммарная средняя AFR была на уровне 1,7%. Разница, впрочем, совсем незначительная, однако опрошенные Tom’s Hardware аналитики уверены, что по итогам 2025 г. AFR окажется еще ниже.

Кого обходить стороной

Самый высокий рейтинг AFR по результатам 2024 г. имеют диски на 10 ТБ, за следуют модели на 12 ТБ, а замыкает топ-3 самых опасных для пользовательских данных винчестеров устройства вместимостью 8 ТБ. Но тут дело может быть еще и в возрасте носителей – 8- и 12-терабайтным HDD в ассортименте Backblaze от пяти до восьми лет, так что в 2025 г. их AFR может вырасти.

В то же время дискам емкостью 14 и 16 ТБ, коих у компании Backblaze 57% от общего количества, гораздо «моложе». Их средний возраст составляет от двух до четырех лет, ввиду чего AFR у них преимущественно низкая, хотя и не нулевая.

Если рассматривать общую статистику по брендам, то самыми худшими в плане надежности оказались винчестеры HGST. Они показали худшие показатели AFR, чем прошлогодний «лидер» – Seagate, которая сейчас на предпоследнем месте. Японская Toshiba занимает второе место по уровню надежности, уступая лишь Western Digital.

Таким образом, владеющая HGST с 2011 г. компания Western Digital заняла одновременно и первое, и последнее места в рейтинге самых надежных жестких дисков. Плохой результат HGST обусловлен ее винчестерами емкостью 12 ТБ. Если не учитывать их в общей статистике, то средняя годовая AFR по итогам 2024 г. упадет с 1,57% до лишь 0,55%.