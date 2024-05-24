Илон Маск вывел на орбиту первую очередь разведывательных спутников США

Компания SpaceX запустила первую партию действующих спутников-шпионов в рамках новой разведывательной сети США (NRO). Произведенный SpaceX пуск стал 52 для компании в 2024 г. и пятым стартом в интересах Национального управления военно-космической разведки США.

Первая партия разведывательных спутников

В рамках новой разведывательной сети США, призванной значительно расширить возможности космического мониторинга страны, компания SpaceX запустила в конце мая 2024 г. первую партию действующих спутников-шпионов. Это первый из нескольких запусков, запланированных на этот год.

О сети наблюдения стало известно в начале 2024 г. из двух материалов, в которых утверждалось, что SpaceX изготавливает сотни спутников для Национального разведывательного управления США. Проект предусматривал формирование массивной системы на орбите, которая позволит быстро обнаруживать наземные цели практически в любой точке земного шара. В этой инициативе также участвует ветеран космической и оборонной промышленности компания Northrop Grumman.

22 мая 2024 г. ракета Falcon 9 компании SpaceX взлетела с базы космических сил Ванденберг в Южной Калифорнии, запустив то, что в NRO назвали первым запуском распространенных систем NRO, обеспечивающих оперативный сбор и быструю доставку данных.

Freepik SpaceX вывела на орбиту первую группу разведспутников для правительства США

Не уточняя, сколько спутников будет развернуто, агентство заявило Reuters о том, что на 2024 г. запланировано около шести запусков, поддерживающих пролиферированную архитектуру NRO, а дополнительные запуски ожидаются до 2028 г.

Для поддержки операций на Земле военные и разведывательные службы по всему миру все больше полагаются на спутники, находящиеся на околоземной орбите. К этой тенденции подтолкнули, в частности, снижение стоимости запусков и изменение рисков для традиционных наземных и воздушных методов сбора данных.

О том, насколько SpaceX Илона Маска (Elon Musk) стала компанией, которую правительство США использует для выполнения самых важных миссий, можно судить по спутниковой сети NRO. С помощью своей сети коммерческой сети из тысяч спутников широкополосного доступа в интернет - Starlink. Корпорация SpaceX заняла лидирующие позиции на американском рынке ракетных запусков и стала крупнейшим спутниковым оператором во всем мире.

Процесс создания сети спутников-шпионов

С тех пор, как человечество получило доступ к космосу, спутники наблюдения, также известные как «разведывательные спутники», стали весьма востребованным стратегическим потенциалом для многих стран. Эти спутники используют оптические датчики для дневной разведки, инфракрасные изображения для ночного наблюдения и радары с синтезированной апертурой (SAR), позволяющие вести всепогодное, дневное и ночное наблюдение, что также позволяет преодолевать помехи.

Разработанные как компактные мини-спутники могут выводиться на орбиту с помощью небольших спутниковых пусковых установок или совместно с более крупными спутниками в коммерческих миссиях.

Компания SpaceX заключила с американской разведкой контракт на $1,8 млрд для создания новой сети спутников-шпионов, сообщало издание Reuters. Она поможет США быстро находить цели по всему земному шару. Reuters ссылалась на пятерых информированных собеседников. По словам источников информагентства, проектом занимается подразделение SpaceX под названием Starshield, соответствующий контракт был подписан с NRO в начале 2021 г.

Конкурентное преимущество

В случае успеха программы будут значительно расширены возможности администрации и вооруженных сил США по быстрому обнаружению потенциальных целей практически в любой точке земного шара, указывает Reuters.

Соответствующие наземные станции управления, которые уже разработаны и построены. Должны обеспечить эксплуатационную автономию и полный суверенитет своим странам. Благодаря высокой точности географического местоположения эти спутники обеспечивают превосходное качество изображения, гибкость и возможность многорежимной визуализации.

Семейство спутников дополняет другие спутники, расширяя возможности наблюдения там, где или когда наблюдение до мая 2024 г. было ограничено. Спутники обеспечат повышенную производительность и маневренность по сравнению с эквивалентными спутниками, а их маневренность и разрешение изображения обеспечивают высокое качество изображения. Разведспутники покрывает большие территории и создает высококачественные радиолокационные изображения современного разрешения для любой интересующей области по всему миру.

В феврале 2024 г. газета The Wall Street Journal писала о существовании засекреченного контракта Starshield с неизвестным разведывательным агентством. Однако цели программы не раскрывались. Изданию на то время не удалось выяснить, когда может начать работу новая сеть спутников на низких орбитах. Кроме того, агентство не установило, какие еще компании участвуют в проекте со своими собственными контрактами.