В государственных базах данных США нашлись настоящие «вампиры». Им по 200-350 лет, они бессмертны и получают пособия

В США в базе системы соцобесепечения нашлись люди, которым более 200 лет, и у которых в графе «Смерть» указано False. Все они официально могут рассчитывать на социальные государственные выплаты. Проблему выявил Илон Маск, предположив, что, вероятно, это вампиры, и что сюжет «Сумерек» про вампиров, возможно, имеет больше общего с реальностью, чем считалось ранее.

Пособия по бессмертию и вампиризму

В базе данных системы социального обеспечения США обнаружились граждане, которым более 200 лет, и у которых поле смерти установлено на False. На проблему указал лично миллиардер Илон Маск (Elon Musk), владеющий строящей ракеты компанией Space X, автопроизводителем Tesla, а также купивший заблокированную в России соцсеть Х.

Также Маск с недавнего времени руководит правительственным департаментом по повышению эффективности американского правительства (DOGE), что и открыло ему доступ к данным о гражданах. Маск написал в своем личном микроблоге в Х, что, вероятно, все это связано с вампирами.

«Может быть, "Сумерки" реальны, и есть много вампиров, получающих социальное обеспечение», – отметил миллиардер, добавив, что, возможно, это еще и представители древних цивилизаций.

Нация долгожителей

Согласно приведенной Маском информации, в США проживают миллионы настоящих долгожителей. Одних только людей, которым от 90 до 99 лет – более 6 млн, а тех, кому от 100 до 109 лет – свыше 4,7 млн человек.

cookie_studio / FreePik В американских государственных базах данных, вероятно, завелась нечисть

190-199-летних американцев, как оказалось, осталось совсем немного – 448 человек, зато тех, кому около 209 лет, целых 879. Также в базе данных упоминаются люди в возрасте от 220 до 229 лет. Таковых набралось 1039 человек.

Из выложенной Маском таблицы следует, что в США есть два человека в возрасте от 240 до 369 лет. И они оба числятся в системе социального обеспечения, следовательно, могут легально претендовать на государственные выплаты.

Наследие Европы

Исходя из предоставленной Маском информации, среди тех, кто прямо сейчас может потребовать от властей США пособия, есть и те, кто жил до основания самих США как государства. Эта страна существует с 4 июля 1776 г., то есть 248 лет назад на момент публикации материала.

Таким образом, два человека в стране родились раньше, чем появилась сама эта страна. Одному из них, которому в настоящее время от 360 до 369 лет, на тот момент было минимум 112 лет.

К моменту выпуска материала не было известно, кто именно этот долгожитель. Это может быть один из коренных жителей Северной Америки или же потомок первых переселенцев, высадившихся на этом континенте 404 года назад, в конце 1624 г.

Виновного предстоит найти

Маск не указал, что стало причиной наличия в базе данных американской системы соцобеспечения стольких долгожителей, с учетом того, что средняя продолжительность жизни американцев по итогам 2021 г. 76,4 года. При этом, если посчитать всех людей, числящихся в этой базе, окажется, что их больше, суммарного количества имеющих паспорт гражданина США.

Избыток составляет около 50 млн человек. Пока нет информации, кто эти люди – упомянутые Маском вампиры, с которыми в свое время боролся Ван Хельсинг, мигранты, с которыми в 2025 г. не менее активно борется действующий Президент США Дональд Трамп (Donald Trump), или кто-то еще.

Много вопросов, мало ответов

Под постом Маска в соцсети Х, размещенном 17 февраля 2025 г., на момент выхода материала набралось более 28 тыс. лайков и 11 тыс. ретвитов. 2 тыс. пользователей добавили его в закладки, а 3 тыс. написали комментарии, на многие из которых Маск отвечать не спешит.

Пользователи спросили у миллиардера, в частности, что стало причиной появления таких нелепых сведений в государственной базе данных, и как государство намерено предотвращать неправомерные выплаты пособий. На эти и другие вопросы Маск пока не ответил.